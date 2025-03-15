https://ria.ru/20250315/azerbajdzhan-2005252513.html

В Азербайджане мужчина ожил в морге

В Азербайджане мужчина ожил в морге - РИА Новости, 15.03.2025

В Азербайджане мужчина ожил в морге

Признанного умершим мужчину в Джалилабадском районе Азербайджана доставили в морг, где выяснилось, что он жив, передает местное агентство Репорт. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T23:01:00+03:00

2025-03-15T23:01:00+03:00

2025-03-15T23:01:00+03:00

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БАКУ, 15 мар - РИА Новости. Признанного умершим мужчину в Джалилабадском районе Азербайджана доставили в морг, где выяснилось, что он жив, передает местное агентство Репорт. "Жителя села Тахирли Джалилабадского района Хаяла Гулиева (1991 года рождения) обнаружили в доме по месту жительства без признаков жизни. Мужчину, признав умершим, доставили в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Однако в учреждении выяснилось, что он не умер, а находится в коматозном состоянии. Мужчину немедленно доставили в Джалилабадскую районную центральную больницу и поместили в реанимационное отделение", - говорится в сообщении. В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос РИА Новости сообщили, что в настоящее время состояние мужчины стабильное, он находится в реанимации.

https://ria.ru/20241124/indiya-1985409506.html

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