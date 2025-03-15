Рейтинг@Mail.ru
В Азербайджане мужчина ожил в морге - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/azerbajdzhan-2005252513.html
В Азербайджане мужчина ожил в морге
В Азербайджане мужчина ожил в морге - РИА Новости, 15.03.2025
В Азербайджане мужчина ожил в морге
Признанного умершим мужчину в Джалилабадском районе Азербайджана доставили в морг, где выяснилось, что он жив, передает местное агентство Репорт. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T23:01:00+03:00
2025-03-15T23:01:00+03:00
азербайджан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150808/85/1508088582_0:235:4500:2766_1920x0_80_0_0_9d0d9f56f6c7d8661f0a61ee06ea0e59.jpg
БАКУ, 15 мар - РИА Новости. Признанного умершим мужчину в Джалилабадском районе Азербайджана доставили в морг, где выяснилось, что он жив, передает местное агентство Репорт. "Жителя села Тахирли Джалилабадского района Хаяла Гулиева (1991 года рождения) обнаружили в доме по месту жительства без признаков жизни. Мужчину, признав умершим, доставили в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Однако в учреждении выяснилось, что он не умер, а находится в коматозном состоянии. Мужчину немедленно доставили в Джалилабадскую районную центральную больницу и поместили в реанимационное отделение", - говорится в сообщении. В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос РИА Новости сообщили, что в настоящее время состояние мужчины стабильное, он находится в реанимации.
https://ria.ru/20241124/indiya-1985409506.html
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150808/85/1508088582_250:0:4250:3000_1920x0_80_0_0_21234c873459e173fe6d592b0485d846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан, в мире
Азербайджан, В мире
В Азербайджане мужчина ожил в морге

В Азербайджане мужчина ожил в морге, его состояние стабильное

© Depositphotos.com / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Depositphotos.com / sudok1
Коридор в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 15 мар - РИА Новости. Признанного умершим мужчину в Джалилабадском районе Азербайджана доставили в морг, где выяснилось, что он жив, передает местное агентство Репорт.
"Жителя села Тахирли Джалилабадского района Хаяла Гулиева (1991 года рождения) обнаружили в доме по месту жительства без признаков жизни. Мужчину, признав умершим, доставили в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Однако в учреждении выяснилось, что он не умер, а находится в коматозном состоянии. Мужчину немедленно доставили в Джалилабадскую районную центральную больницу и поместили в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.
В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос РИА Новости сообщили, что в настоящее время состояние мужчины стабильное, он находится в реанимации.
Автомобиль скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В Индии мужчина ожил после вскрытия и за мгновение до кремации, пишут СМИ
24 ноября 2024, 06:20
 
АзербайджанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала