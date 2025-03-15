https://ria.ru/20250315/avstralija-2005200815.html

Премьер Австралии рассказал о предложениях по миротворцам на Украине

Премьер Австралии рассказал о предложениях по миротворцам на Украине - РИА Новости, 15.03.2025

Премьер Австралии рассказал о предложениях по миротворцам на Украине

Австралия может рассмотреть все инициативы по отправлению миротворческих миссий на Украину, однако подобные действия "требуют предварительного условия мира",... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T15:55:00+03:00

2025-03-15T15:55:00+03:00

2025-03-15T16:20:00+03:00

в мире

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михаил ульянов (дипломат)

дмитрий песков

евросоюз

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ДЖАКАРТА, 15 мар - РИА Новости. Австралия может рассмотреть все инициативы по отправлению миротворческих миссий на Украину, однако подобные действия "требуют предварительного условия мира", заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбонезе по итогам участия в видеоконференции по Украине лидеров около 25 западных стран. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле"."Австралия поддерживает любой значимый прогресс в установлении справедливого и прочного мира на Украине... Но необходимо будет оказать давление на Россию, чтобы она действовала добросовестно", - написал премьер в соцсети X. Политик добавил, что Австралия "всегда открыта" для рассмотрения любых новых предложений по поддержке Украины, а также для "рассмотрения любых запросов на участие в будущих миротворческих усилиях в поддержку справедливого и прочного мира, которого мы все хотим для Украины". "У нас есть гордая традиция поддержки мира на протяжении восьмидесяти лет участия в международных миротворческих миссиях. Конечно, миротворческие миссии по определению требуют предварительного условия мира", - отметил Альбанезе В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева. В посольстве России в Австралии отмечали, что "идея размещения на Украине западных воинских контингентов под видом миротворцев направлена на подрыв мирных усилий" и напоминали о неприемлемости для Москвы иностранного военного присутствия на Украине. В российской дипмиссии подчеркнули, что присоединение Австралии к так называемой "коалиции желающих" может повлечь серьезные последствия, и Россия "не будет пассивно наблюдать за этим". Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия выступает категорически против размещения европейских миротворцев на Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250309/mirotvortsy-2003927791.html

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

https://ria.ru/20250310/rossija-2004097936.html

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в мире, украина, россия, австралия, михаил ульянов (дипломат), дмитрий песков, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей лавров