https://ria.ru/20250315/avstralija-2005176288.html

В Австралии отреагировали на отказ США отменить пошлины

В Австралии отреагировали на отказ США отменить пошлины - РИА Новости, 15.03.2025

В Австралии отреагировали на отказ США отменить пошлины

Министр ресурсов Австралии Мадлен Кинг "расстроена" отказом США от заключения сделки по гарантированным поставкам важнейших полезных ископаемых в обмен на... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T12:31:00+03:00

2025-03-15T12:31:00+03:00

2025-03-15T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Министр ресурсов Австралии Мадлен Кинг "расстроена" отказом США от заключения сделки по гарантированным поставкам важнейших полезных ископаемых в обмен на отмену 25-процентных пошлин на импорт алюминия и стали, однако не готова выступить с новыми, более выгодными для США предложениями, сообщает австралийская редакция газеты Guardian. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Австралийская редакция газеты Guardian сообщает, что Канберра предложила Вашингтону гарантированные поставки своих важнейших минералов, необходимых для возобновляемой энергетики, компьютерных и аккумуляторных технологий, взамен на отмену пошлин. Однако США отвергли предложение. "Я не могу себе представить ситуацию, в которой мы пересмотрим это (предложение – ред.)... То, о чем мы уже некоторое время ведем переговоры с американцами – поставка критически важных минералов... Я расстроена в той же степени, в какой считаю, что это отличная возможность", - приводит Guardian слова Кинг. Она отметила также, что США - не единственные инвесторы в австралийскую сырьевую промышленность, упомянув Японию и Южную Корею, а также рост интереса со стороны других стран. Например, по ее словам, Канберра "уже некоторое время" ведет переговоры с Германией и другими странами Европы, которые обладают многомиллиардными фондами для инвестирования в важнейшие минералы по всему миру. "Несмотря на то, что мы всегда приветствуем инвестиции из США, у нас, конечно, есть и другие варианты", - подчеркнула министр. Австралийский вице-премьер Ричард Марлз в среду в интервью радиостанции 2GB заявил, что Австралия найдет новые рынки для экспорта алюминия и стали, на которые теперь накладываются 25-процентные пошлины со стороны США. Ранее газета Washington Post сообщила, что союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Япония, Южная Корея и Австралия — рассчитывают добиться исключений из новых американских импортных пошлин на сталь и алюминий. Причем, как отметило издание, во время первого президентского срока Трампа Японии, Южной Корее и Австралии удалось добиться освобождения от аналогичных пошлин, однако сейчас администрация США заняла жесткую позицию, исключая возможность новых льгот.

https://ria.ru/20250313/premer-2004680522.html

https://ria.ru/20250313/kanada-2004653243.html

https://ria.ru/20250212/promyshlennost-1998787665.html

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цены на нефть, сша, австралия, япония, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире