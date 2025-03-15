https://ria.ru/20250315/alternativa-2005171270.html

Канада ищет альтернативы F-35 на фоне политики Трампа, сообщает CBC

Канада ищет альтернативы F-35 на фоне политики Трампа, сообщает CBC - РИА Новости, 15.03.2025

Канада ищет альтернативы F-35 на фоне политики Трампа, сообщает CBC

Власти Канады активно ищут альтернативы американским истребителям F-35 на фоне внешнеполитического курса президента США Дональда Трампа, сообщил канадский... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T11:48:00+03:00

2025-03-15T11:48:00+03:00

2025-03-15T11:48:00+03:00

канада

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джастин трюдо

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Власти Канады активно ищут альтернативы американским истребителям F-35 на фоне внешнеполитического курса президента США Дональда Трампа, сообщил канадский телеканал CBC со ссылкой на министра обороны страны Билла Блэйра. Ранее о поиске альтернатив закупке американских F-35 заявил глава министерства обороны Португалии Нуну Мелу. "Это был истребитель, который считался нашими (канадскими - ред.) ВВС необходимой платформой, однако мы также рассматриваем и другие альтернативы, (мы изучаем – ред.), нужно ли нам, чтобы все истребители были F-35... Премьер-министр попросил меня проверить эти вопросы и провести консультации с другими источниками, прежде всего с теми, которые (смогут предоставить - ред.) возможности для сборки истребителей в Канаде", - приводит телеканал слова Блэйра. CBC сообщает со ссылкой на Блэйра, что власти страны обсуждают с военными наилучшие варианты для учета национальных интересов и оборонной политики Канады. Отмечается, что канадцы призывают правительство разорвать контракт на покупку американских F-35, заключенный на сумму 19 миллиардов долларов. Канада уже оплатила 16 истребителей, их поставка ожидается в начале 2026 года. По словам Блэйра, возможно, Канада их примет, а в дальнейшем будет пополнять свой парк истребителей за счет самолетов европейских поставщиков, например, шведских истребителей Saab Gripen, так как их сборку и обслуживание обещали проводить на территории Канады, тогда как обслуживание американских самолетов проводится в Штатах. Телеканал подчеркивает, что пока неясно, во сколько обойдется Канаде отказ от контракта на закупку американских истребителей. Блэйр заявил в августе 2024 года, что Канада вскоре примет на вооружение новые истребители F-35, патрульные воздушные суда и военные корабли. По его словам, это будет платформой для совместного использования с Австралией. Трамп ранее называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада". Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Отдельно Штаты хотели повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Однако советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. Канада 13 марта обратилась за консультацией во Всемирную торговую организацию в связи с введением США новых пошлин на стальные и алюминиевые изделия, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВТО.

https://ria.ru/20250210/tramp-1998321158.html

https://ria.ru/20240820/kanada-1967271455.html

https://ria.ru/20250129/istrebitel-1996040454.html

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португалия

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канада, сша, португалия, дональд трамп, джастин трюдо, всемирная торговая организация (вто), f-35, в мире, технологии