https://ria.ru/20250315/afganistan-2005203237.html

Экс-замминистра обороны Афганистана высказался про альтернативу талибам

Экс-замминистра обороны Афганистана высказался про альтернативу талибам - РИА Новости, 15.03.2025

Экс-замминистра обороны Афганистана высказался про альтернативу талибам

В Афганистане отсутствует и вряд ли появится какая-либо серьезная оппозиционная сила, так как все жители поддерживают талибов* (движение "Талибан" находится под РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T16:16:00+03:00

2025-03-15T16:16:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Афганистане отсутствует и вряд ли появится какая-либо серьезная оппозиционная сила, так как все жители поддерживают талибов* (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), заявил бывший заместитель министра обороны по стратегическим и политическим вопросам Исламской республики Афганистан Тамим Аси. В своем аккаунте в соцсети Х Аси написал в субботу, что сегодня, даже если режим талибов* рухнет, возникшую пустоту заполнить будет некому и некем. "Предположим, что Исламский эмират талибов* рухнул. Кто заполнит эту пустоту? Никто! Потому что нет регулярных, дисциплинированных сил с единым командованием", - отметил военный. По словам Аси, Кабул и провинции, как в 90-е годы, будут сначала разграблены, а затем разделены на племенные владения. "Полномасштабная гражданская война, ракетные обстрелы и убийства 90-х годов вновь повторятся", - написал бывший замминистра обороны. "Вот почему жители даже одной единственной деревни в Афганистане не являются сторонниками оппозиционных сил", - резюмировал политик.* движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20241126/afganistan-1985685449.html

https://ria.ru/20241108/tramp-1982572973.html

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в мире, афганистан, кабул (город), талибан, оон