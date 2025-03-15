Экс-замминистра обороны Афганистана высказался про альтернативу талибам
Аси: в Афганистане нет серьезной оппозиции талибам
© AP Photo / Rahmat GulТалибы* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
Талибы* в Кабуле. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Афганистане отсутствует и вряд ли появится какая-либо серьезная оппозиционная сила, так как все жители поддерживают талибов* (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), заявил бывший заместитель министра обороны по стратегическим и политическим вопросам Исламской республики Афганистан Тамим Аси.
В своем аккаунте в соцсети Х Аси написал в субботу, что сегодня, даже если режим талибов* рухнет, возникшую пустоту заполнить будет некому и некем.
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"Предположим, что Исламский эмират талибов* рухнул. Кто заполнит эту пустоту? Никто! Потому что нет регулярных, дисциплинированных сил с единым командованием", - отметил военный.
По словам Аси, Кабул и провинции, как в 90-е годы, будут сначала разграблены, а затем разделены на племенные владения. "Полномасштабная гражданская война, ракетные обстрелы и убийства 90-х годов вновь повторятся", - написал бывший замминистра обороны.
"Вот почему жители даже одной единственной деревни в Афганистане не являются сторонниками оппозиционных сил", - резюмировал политик.
* движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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