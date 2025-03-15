Рейтинг@Mail.ru
Экс-замминистра обороны Афганистана высказался про альтернативу талибам - РИА Новости, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 15.03.2025 (обновлено: 16:19 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/afganistan-2005203237.html
Экс-замминистра обороны Афганистана высказался про альтернативу талибам
Экс-замминистра обороны Афганистана высказался про альтернативу талибам - РИА Новости, 15.03.2025
Экс-замминистра обороны Афганистана высказался про альтернативу талибам
В Афганистане отсутствует и вряд ли появится какая-либо серьезная оппозиционная сила, так как все жители поддерживают талибов* (движение "Талибан" находится под РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:16:00+03:00
2025-03-15T16:19:00+03:00
в мире
афганистан
кабул (город)
талибан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746351862_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f78d31e626684cf33215f5469112280.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Афганистане отсутствует и вряд ли появится какая-либо серьезная оппозиционная сила, так как все жители поддерживают талибов* (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), заявил бывший заместитель министра обороны по стратегическим и политическим вопросам Исламской республики Афганистан Тамим Аси. В своем аккаунте в соцсети Х Аси написал в субботу, что сегодня, даже если режим талибов* рухнет, возникшую пустоту заполнить будет некому и некем. "Предположим, что Исламский эмират талибов* рухнул. Кто заполнит эту пустоту? Никто! Потому что нет регулярных, дисциплинированных сил с единым командованием", - отметил военный. По словам Аси, Кабул и провинции, как в 90-е годы, будут сначала разграблены, а затем разделены на племенные владения. "Полномасштабная гражданская война, ракетные обстрелы и убийства 90-х годов вновь повторятся", - написал бывший замминистра обороны. "Вот почему жители даже одной единственной деревни в Афганистане не являются сторонниками оппозиционных сил", - резюмировал политик.* движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20241126/afganistan-1985685449.html
https://ria.ru/20241108/tramp-1982572973.html
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746351862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_29d415c81b8488b3868abc7d8ddbce4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, кабул (город), талибан, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Талибан, ООН
Экс-замминистра обороны Афганистана высказался про альтернативу талибам

Аси: в Афганистане нет серьезной оппозиции талибам

© AP Photo / Rahmat GulТалибы* в Кабуле
Талибы* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
Талибы* в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Афганистане отсутствует и вряд ли появится какая-либо серьезная оппозиционная сила, так как все жители поддерживают талибов* (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), заявил бывший заместитель министра обороны по стратегическим и политическим вопросам Исламской республики Афганистан Тамим Аси.
В своем аккаунте в соцсети Х Аси написал в субботу, что сегодня, даже если режим талибов* рухнет, возникшую пустоту заполнить будет некому и некем.
Кабул - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Талибы ждут, что Россия поможет им нейтрализовать давление Запада
26 ноября 2024, 01:14
"Предположим, что Исламский эмират талибов* рухнул. Кто заполнит эту пустоту? Никто! Потому что нет регулярных, дисциплинированных сил с единым командованием", - отметил военный.
По словам Аси, Кабул и провинции, как в 90-е годы, будут сначала разграблены, а затем разделены на племенные владения. "Полномасштабная гражданская война, ракетные обстрелы и убийства 90-х годов вновь повторятся", - написал бывший замминистра обороны.
"Вот почему жители даже одной единственной деревни в Афганистане не являются сторонниками оппозиционных сил", - резюмировал политик.
* движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Представители делегации политического офиса движения Талибан* на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Талибы надеются, что США исключат их из списка террористов
8 ноября 2024, 05:26
 
В миреАфганистанКабул (город)ТалибанООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала