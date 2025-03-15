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Аэропорт Алеппо в Сирии возобновит работу - РИА Новости, 15.03.2025
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15:07 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/aeroport-2005194546.html
Аэропорт Алеппо в Сирии возобновит работу
Аэропорт Алеппо в Сирии возобновит работу - РИА Новости, 15.03.2025
Аэропорт Алеппо в Сирии возобновит работу
Международный аэропорт Алеппо возобновит работу во вторник, 18 марта, сообщило управление гражданской авиации Сирии. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T15:07:00+03:00
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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Алеппо возобновит работу во вторник, 18 марта, сообщило управление гражданской авиации Сирии. "Международный аэропорт Алеппо возобновит работу со вторника, 18 марта", - говорится в заявлении управления агентству SANA. Управление гражданской авиации Сирии подчеркнуло, что аэропорт Алеппо готов к принятию рейсов после завершения всех технических и административных процедур. После смены власти в Дамаске 8 декабря прошлого года международное авиасообщение с Сирией было возобновлено через международный аэропорт Дамаска 7 января. Первый коммерческий рейс в Сирию прибыл из Дохи. Позже представитель сирийской негосударственной авиакомпании сообщил РИА Новости, что сирийская сторона рассчитывает возобновить в ближайшее время авиасообщение с Россией и рядом других государств, как только будут получены необходимые разрешения на пролет гражданских воздушных судов.
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в мире, россия, алеппо, сирия
В мире, Россия, Алеппо, Сирия
Аэропорт Алеппо в Сирии возобновит работу

Международный аэропорт Алеппо возобновит работу 18 марта

© РИА НовостиАэропорт сирийского Алеппо
Аэропорт сирийского Алеппо - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости
Аэропорт сирийского Алеппо. Архивное фото
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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Алеппо возобновит работу во вторник, 18 марта, сообщило управление гражданской авиации Сирии.
"Международный аэропорт Алеппо возобновит работу со вторника, 18 марта", - говорится в заявлении управления агентству SANA.
Управление гражданской авиации Сирии подчеркнуло, что аэропорт Алеппо готов к принятию рейсов после завершения всех технических и административных процедур.
После смены власти в Дамаске 8 декабря прошлого года международное авиасообщение с Сирией было возобновлено через международный аэропорт Дамаска 7 января. Первый коммерческий рейс в Сирию прибыл из Дохи. Позже представитель сирийской негосударственной авиакомпании сообщил РИА Новости, что сирийская сторона рассчитывает возобновить в ближайшее время авиасообщение с Россией и рядом других государств, как только будут получены необходимые разрешения на пролет гражданских воздушных судов.
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