https://ria.ru/20250315/aeroport-2005194546.html

Аэропорт Алеппо в Сирии возобновит работу

Аэропорт Алеппо в Сирии возобновит работу - РИА Новости, 15.03.2025

Аэропорт Алеппо в Сирии возобновит работу

Международный аэропорт Алеппо возобновит работу во вторник, 18 марта, сообщило управление гражданской авиации Сирии. РИА Новости, 15.03.2025

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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Алеппо возобновит работу во вторник, 18 марта, сообщило управление гражданской авиации Сирии. "Международный аэропорт Алеппо возобновит работу со вторника, 18 марта", - говорится в заявлении управления агентству SANA. Управление гражданской авиации Сирии подчеркнуло, что аэропорт Алеппо готов к принятию рейсов после завершения всех технических и административных процедур. После смены власти в Дамаске 8 декабря прошлого года международное авиасообщение с Сирией было возобновлено через международный аэропорт Дамаска 7 января. Первый коммерческий рейс в Сирию прибыл из Дохи. Позже представитель сирийской негосударственной авиакомпании сообщил РИА Новости, что сирийская сторона рассчитывает возобновить в ближайшее время авиасообщение с Россией и рядом других государств, как только будут получены необходимые разрешения на пролет гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20241209/siriya-1988276881.html

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