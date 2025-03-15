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В РПЦ призвали частные клиники прекратить зарабатывать на абортах - РИА Новости, 15.03.2025
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Религия
 
07:41 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/abort-2005148474.html
В РПЦ призвали частные клиники прекратить зарабатывать на абортах
В РПЦ призвали частные клиники прекратить зарабатывать на абортах - РИА Новости, 15.03.2025
В РПЦ призвали частные клиники прекратить зарабатывать на абортах
Частным клиникам стоит прекратить зарабатывать на абортах, чтобы демографический спад замедлился, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии Русской... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T07:41:00+03:00
2025-03-15T07:41:00+03:00
религия
россия
татьяна голикова
русская православная церковь
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Частным клиникам стоит прекратить зарабатывать на абортах, чтобы демографический спад замедлился, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, отвечая на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы еще больше женщин отказались от абортов. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что по итогам 11 месяцев 2024 года более 37 тысяч женщин, которые планировали сделать аборт, решили сохранить беременность. Она отметила важность продолжения работы по профилактике абортов и заявила, что индивидуальный подход к каждой женщине в этом вопросе дает высокие результаты. Голикова уточнила, что отдельным направлением является укрепление ценности института семьи. Она считает, что для изменений в этой сфере нужно минимум четыре-пять лет постоянной коммуникационной активности. "Эффективность мер профилактики абортов находится в прямой зависимости от вывода абортов из частных клиник. Именно прекращение заработка на абортах и добровольный отказ сотен клиник в сочетании с продуманными мерами поддержки способны существенно замедлить демографический спад и сформировать новую культуру многодетности", - сказал Лукьянов. Он отметил, что, несмотря на демографический кризис, в России постепенно становится больше многодетных семей, а именно они обеспечивают прирост населения. "За последние восемь-десять лет, согласно данным Минтруда, количество многодетных семей увеличилось вдвое", - уточнил Лукьянов. По мнению главы патриаршей комиссии, "устранение преобладания частных клиник с лицензией на аборт над учреждениями родовспоможения" будет способствовать росту числа сохранённых беременностей и многодетных семей. "Считаю, что Минздрав должен активнее действовать в этом направлении, так как опыт регионов, где частные клиники отказались от абортов, показывает положительную динамику сохраненных беременностей. Считаю, что государство и общество должны сделать все возможное, чтобы, делая выбор, женщина видела перед собой траекторию жизни, а не смерти", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241127/rpts-1986115798.html
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россия, татьяна голикова, русская православная церковь
Религия, Россия, Татьяна Голикова, Русская православная церковь
В РПЦ призвали частные клиники прекратить зарабатывать на абортах

Иерей Лукьянов призвал частные клиники прекратить зарабатывать на абортах

© Fotolia / KadmyБеременная женщина на приеме у врача
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Fotolia / Kadmy
Беременная женщина на приеме у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Частным клиникам стоит прекратить зарабатывать на абортах, чтобы демографический спад замедлился, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, отвечая на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы еще больше женщин отказались от абортов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что по итогам 11 месяцев 2024 года более 37 тысяч женщин, которые планировали сделать аборт, решили сохранить беременность. Она отметила важность продолжения работы по профилактике абортов и заявила, что индивидуальный подход к каждой женщине в этом вопросе дает высокие результаты. Голикова уточнила, что отдельным направлением является укрепление ценности института семьи. Она считает, что для изменений в этой сфере нужно минимум четыре-пять лет постоянной коммуникационной активности.
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"Эффективность мер профилактики абортов находится в прямой зависимости от вывода абортов из частных клиник. Именно прекращение заработка на абортах и добровольный отказ сотен клиник в сочетании с продуманными мерами поддержки способны существенно замедлить демографический спад и сформировать новую культуру многодетности", - сказал Лукьянов.
Он отметил, что, несмотря на демографический кризис, в России постепенно становится больше многодетных семей, а именно они обеспечивают прирост населения.
"За последние восемь-десять лет, согласно данным Минтруда, количество многодетных семей увеличилось вдвое", - уточнил Лукьянов.
По мнению главы патриаршей комиссии, "устранение преобладания частных клиник с лицензией на аборт над учреждениями родовспоможения" будет способствовать росту числа сохранённых беременностей и многодетных семей.
"Считаю, что Минздрав должен активнее действовать в этом направлении, так как опыт регионов, где частные клиники отказались от абортов, показывает положительную динамику сохраненных беременностей. Считаю, что государство и общество должны сделать все возможное, чтобы, делая выбор, женщина видела перед собой траекторию жизни, а не смерти", - заключил собеседник агентства.
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РелигияРоссияТатьяна ГоликоваРусская православная церковь
 
 
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