https://ria.ru/20250314/zhitel-2004900293.html

Житель Курской области рассказал о похоронах погибших при оккупации ВСУ

Житель Курской области рассказал о похоронах погибших при оккупации ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025

Житель Курской области рассказал о похоронах погибших при оккупации ВСУ

Житель села Казачья Локня Суджанского района Курской области Виктор Клюев рассказал РИА Новости, что во время оккупации ВСУ погибших из-за запрета со стороны... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T03:25:00+03:00

2025-03-14T03:25:00+03:00

2025-03-14T03:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 мар - РИА Новости. Житель села Казачья Локня Суджанского района Курской области Виктор Клюев рассказал РИА Новости, что во время оккупации ВСУ погибших из-за запрета со стороны украинских военных и постоянных обстрелов приходилось хоронить и даже отпевать прямо в огородах. "В огородах хоронили людей, потому что (ВСУ - ред.) не давали хоронить первоначально, не было возможности", - рассказал Клюев. По его словам, украинские обстрелы не давали возможности захоронить погибших мирных жителей в другом месте. "Что с ним делать? Просят похоронить - они (солдаты ВСУ – ред.) не дают, и в конце огорода его хоронят. И вот мы последнего мужика хоронили в огороде, потому что мы не смогли выйти, потому что били (ВСУ - ред.) по-страшному, не стали рисковать... Никто никуда не лез", - рассказал Клюев. Мужчина вспомнил свою 75-летнюю соседку, раненную во время прилета украинского дронов. Она была верующей, отпевать ее приходил помощник местного батюшки. "И мы постарались… чтобы было, ну, по-человечески. Хотя у нас бои шли. И ребята у нас были молодые, им надо медаль давать, они ехали под выстрелами и хоронили эту бабушку", - рассказал собеседник. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни в Суджанском районе, 12 марта. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250313/chasov-yar-2004655761.html

https://ria.ru/20250312/evakuatsiya-2004445453.html

https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004444879.html

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суджанский район

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россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины