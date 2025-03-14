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Зеленский намекнул на отступление ВСУ из Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 14.03.2025 (обновлено: 20:45 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/zelenskiy-2005118793.html
Зеленский намекнул на отступление ВСУ из Курской области, пишут СМИ
Зеленский намекнул на отступление ВСУ из Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2025
Зеленский намекнул на отступление ВСУ из Курской области, пишут СМИ
Владимир Зеленский намекнул на сворачивание вторжения ВСУ в Курскую область, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T20:36:00+03:00
2025-03-14T20:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский намекнул на сворачивание вторжения ВСУ в Курскую область, пишет украинское издание "Страна.ua"."Ситуация сейчас очень сложная", — сказал он.По утверждениям главы киевского режима, вторжение ВСУ в Курскую область "выполнило свою задачу".Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Путин заявил, что для эффективной реализации призыва Трампа руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.
https://ria.ru/20250314/syrskiy-2005106692.html
https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2005026230.html
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в мире, украина, владимир зеленский, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Курская область, Вооруженные силы Украины
Зеленский намекнул на отступление ВСУ из Курской области, пишут СМИ

Зеленский намекнул на сворачивание вторжения ВСУ в Курскую область

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский намекнул на сворачивание вторжения ВСУ в Курскую область, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Ситуация сейчас очень сложная", — сказал он.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Раде сделали шокирующее заявление о главкоме ВСУ
Вчера, 19:36
По утверждениям главы киевского режима, вторжение ВСУ в Курскую область "выполнило свою задачу".
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Путин заявил, что для эффективной реализации призыва Трампа руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
На Западе одним словом описали бегство ВСУ из Курской области
Вчера, 14:53
Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.
ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Рютте подтвердил, что Трамп снял с повестки членство Украины в НАТО
Вчера, 15:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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