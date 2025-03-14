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Во Франции рассказали об истерике Зеленского после слов Путина о перемирии - РИА Новости, 14.03.2025
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13:53 14.03.2025 (обновлено: 17:30 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/zelenskiy-2005006749.html
Во Франции рассказали об истерике Зеленского после слов Путина о перемирии
Во Франции рассказали об истерике Зеленского после слов Путина о перемирии - РИА Новости, 14.03.2025
Во Франции рассказали об истерике Зеленского после слов Путина о перемирии
Владимир Зеленский пришел в ярость из-за слов президента России Владимира Путина о поддержке перемирия, пишет французский политик и лидер партии "Патриоты"... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:53:00+03:00
2025-03-14T17:30:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пришел в ярость из-за слов президента России Владимира Путина о поддержке перемирия, пишет французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.&quot;Зеленский, кажется, отвращен и очень раздражен тем, что Путин поддержал прекращение огня... Сегодня вечером в Киеве буйство&quot;, — указал Филиппо.Накануне Президент России Владимир Путин поддержал предложение со стороны США прекратить боевые действия на Украине.Российский лидер также заявил, что у него возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной, в частности, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена. Он также призвал решить вопрос, как контролировать Киев, который может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для главы США Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250314/vsu-2004937591.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Флориан Филиппо
Во Франции рассказали об истерике Зеленского после слов Путина о перемирии

Филиппо: Зеленский пришел в ярость из-за слов Путина о поддержке перемирия

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пришел в ярость из-за слов президента России Владимира Путина о поддержке перемирия, пишет французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
«

"Зеленский, кажется, отвращен и очень раздражен тем, что Путин поддержал прекращение огня... Сегодня вечером в Киеве буйство", — указал Филиппо.

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Российский лидер также заявил, что у него возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной, в частности, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена. Он также призвал решить вопрос, как контролировать Киев, который может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.
В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для главы США Дональда Трампа.
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В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинФлориан Филиппо
 
 
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