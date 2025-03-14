https://ria.ru/20250314/zelenskiy-2005006749.html

Во Франции рассказали об истерике Зеленского после слов Путина о перемирии

Во Франции рассказали об истерике Зеленского после слов Путина о перемирии - РИА Новости, 14.03.2025

Во Франции рассказали об истерике Зеленского после слов Путина о перемирии

Владимир Зеленский пришел в ярость из-за слов президента России Владимира Путина о поддержке перемирия, пишет французский политик и лидер партии "Патриоты"... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:53:00+03:00

2025-03-14T13:53:00+03:00

2025-03-14T17:30:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пришел в ярость из-за слов президента России Владимира Путина о поддержке перемирия, пишет французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Зеленский, кажется, отвращен и очень раздражен тем, что Путин поддержал прекращение огня... Сегодня вечером в Киеве буйство", — указал Филиппо.Накануне Президент России Владимир Путин поддержал предложение со стороны США прекратить боевые действия на Украине.Российский лидер также заявил, что у него возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной, в частности, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена. Он также призвал решить вопрос, как контролировать Киев, который может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для главы США Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250314/vsu-2004937591.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, флориан филиппо