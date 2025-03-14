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Зеленский не попросит у Белоруссии убежища, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:36 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/zelenskij-2005118652.html
Зеленский не попросит у Белоруссии убежища, заявил Лукашенко
Зеленский не попросит у Белоруссии убежища, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025
Зеленский не попросит у Белоруссии убежища, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский не попросит у Белоруссии политического убежища, он поедет на Лазурный берег. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T20:36:00+03:00
2025-03-14T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
белоруссия
англия
александр лукашенко
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский не попросит у Белоруссии политического убежища, он поедет на Лазурный берег. "Он не попросит", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, примет ли Лукашенко Зеленского, если тот попросит политического убежища. По словам Лукашенко, у Зеленского есть виллы, в том числе на Лазурном берегу и в Англии. "Он туда поедет, сюда он уже не поедет", - добавил белорусский лидер.
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
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белоруссия, англия, александр лукашенко, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Англия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
Зеленский не попросит у Белоруссии убежища, заявил Лукашенко

Лукашенко: Зеленский не попросит у Минска убежища, он поедет на Лазурный берег

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский не попросит у Белоруссии политического убежища, он поедет на Лазурный берег.
"Он не попросит", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, примет ли Лукашенко Зеленского, если тот попросит политического убежища.
По словам Лукашенко, у Зеленского есть виллы, в том числе на Лазурном берегу и в Англии. "Он туда поедет, сюда он уже не поедет", - добавил белорусский лидер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияАнглияАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский
 
 
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