https://ria.ru/20250314/zelenskij-2005118652.html

Зеленский не попросит у Белоруссии убежища, заявил Лукашенко

Зеленский не попросит у Белоруссии убежища, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025

Зеленский не попросит у Белоруссии убежища, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский не попросит у Белоруссии политического убежища, он поедет на Лазурный берег. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T20:36:00+03:00

2025-03-14T20:36:00+03:00

2025-03-14T20:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

белоруссия

англия

александр лукашенко

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский не попросит у Белоруссии политического убежища, он поедет на Лазурный берег. "Он не попросит", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, примет ли Лукашенко Зеленского, если тот попросит политического убежища. По словам Лукашенко, у Зеленского есть виллы, в том числе на Лазурном берегу и в Англии. "Он туда поедет, сюда он уже не поедет", - добавил белорусский лидер.

https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html

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англия

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белоруссия, англия, александр лукашенко, владимир зеленский