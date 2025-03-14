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Зеленский лично озаботился делом об убийстве националиста Ганула - РИА Новости, 14.03.2025
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18:42 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/zelenskij-2005091373.html
Зеленский лично озаботился делом об убийстве националиста Ганула
Зеленский лично озаботился делом об убийстве националиста Ганула - РИА Новости, 14.03.2025
Зеленский лично озаботился делом об убийстве националиста Ганула
Владимир Зеленский лично озаботился делом об убийстве радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:42:00+03:00
2025-03-14T18:42:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский лично озаботился делом об убийстве радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула. Ранее в пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в Одессе убили Ганула. Позднее глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил задержание подозреваемого в убийстве националиста. "Поручил министру внутренних дел Украины, главе СБУ, исполняющему обязанности Генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты", - написал Зеленский в Telegram-канале. По его словам, десятки следователей, оперативников и криминалистов привлечены к расследованию этого дела. Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"** (признана террористической и запрещена в России). После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. Ганул также активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов. После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.** Организация признана террористической и запрещена в России.
https://ria.ru/20250314/odessa-2005002863.html
https://ria.ru/20250314/ganul-2005008655.html
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в мире, одесса, украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, игорь клименко, служба безопасности украины
В мире, Одесса, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Игорь Клименко, Служба безопасности Украины
Зеленский лично озаботился делом об убийстве националиста Ганула

Зеленский лично озаботился делом об убийстве националиста Ганула в Одессе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский лично озаботился делом об убийстве радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула.
Ранее в пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в Одессе убили Ганула. Позднее глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил задержание подозреваемого в убийстве националиста.
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
"Это сигнал всем". Активистка "антимайдана" высказалась об убийстве Ганула
Вчера, 13:42
"Поручил министру внутренних дел Украины, главе СБУ, исполняющему обязанности Генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты", - написал Зеленский в Telegram-канале.
По его словам, десятки следователей, оперативников и криминалистов привлечены к расследованию этого дела.
Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"** (признана террористической и запрещена в России). После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
Место убийства организатора беспорядков у Дома профсоюзов Демьяна Ганула - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Появилось видео с места убийства Ганула
Вчера, 14:00
Ганул также активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.
После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
** Организация признана террористической и запрещена в России.
Задержание подозреваемого в убийстве одесского нациста Демьяна Ганула - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
На Украине раскрыли детали про убийцу националиста Ганула
Вчера, 18:14
 
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