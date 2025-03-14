https://ria.ru/20250314/zelenskij-2004994384.html

В офисе Зеленского отказались отменять военное положение в случае перемирия

В офисе Зеленского отказались отменять военное положение в случае перемирия - РИА Новости, 14.03.2025

В офисе Зеленского отказались отменять военное положение в случае перемирия

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, украинские власти не будут отменять военное положение и проводить президентские выборы в случае РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:23:00+03:00

2025-03-14T13:23:00+03:00

2025-03-14T13:23:00+03:00

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РИМ, 14 мар – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, украинские власти не будут отменять военное положение и проводить президентские выборы в случае заключения временного перемирия. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. "Тридцатидневное перемирие - это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения и мер по защите страны невозможна за столь короткий срок. Мы должны сохранять боеспособность до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована", - сказал он в интервью итальянской газете Repubblica. По словам Подоляка, для обеспечения перемирия потребуются переговоры, а также проверенные наблюдатели, которые смогут обнаружить нарушения и обеспечить разъединение сторон. "В нестабильной ситуации невозможно гарантировать безопасность избирательных участков и проведения предвыборной кампании. Тридцатидневное прекращение огня не разблокирует выборы. Если же, с другой стороны, переговоры начнутся при стабильном прекращении огня, гарантированном нейтральными наблюдателями, тогда это будет возможно", - сказал Подоляк. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999853352.html

https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html

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