https://ria.ru/20250314/zelenograd-2005000650.html

В Зеленограде рухнул грузовой лифт, есть пострадавшие

В Зеленограде рухнул грузовой лифт, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.03.2025

В Зеленограде рухнул грузовой лифт, есть пострадавшие

В административном здании в Зеленограде грузовой лифт рухнул с уровня второго этажа из-за обрыва троса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:39:00+03:00

2025-03-14T13:39:00+03:00

2025-03-14T16:02:00+03:00

происшествия

зеленоград

лифты

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В административном здании в Зеленограде грузовой лифт рухнул с уровня второго этажа из-за обрыва троса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Падение грузового лифта со второго этажа произошло в Зеленограде по адресу: улица Заводская, дом 25", — сказал он.По словам собеседника агентства, пострадали два человека, один из них находится в критическом состоянии. На место выехала бригада скорой помощи.

https://ria.ru/20240916/moskva-1973063550.html

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2025

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происшествия, зеленоград, лифты