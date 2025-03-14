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В Зеленограде рухнул грузовой лифт, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.03.2025
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13:39 14.03.2025 (обновлено: 16:02 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/zelenograd-2005000650.html
В Зеленограде рухнул грузовой лифт, есть пострадавшие
В Зеленограде рухнул грузовой лифт, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.03.2025
В Зеленограде рухнул грузовой лифт, есть пострадавшие
В административном здании в Зеленограде грузовой лифт рухнул с уровня второго этажа из-за обрыва троса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:39:00+03:00
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происшествия
зеленоград
лифты
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В административном здании в Зеленограде грузовой лифт рухнул с уровня второго этажа из-за обрыва троса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. &quot;Падение грузового лифта со второго этажа произошло в Зеленограде по адресу: улица Заводская, дом 25&quot;, — сказал он.По словам собеседника агентства, пострадали два человека, один из них находится в критическом состоянии. На место выехала бригада скорой помощи.
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происшествия, зеленоград, лифты
Происшествия, Зеленоград, Лифты
В Зеленограде рухнул грузовой лифт, есть пострадавшие

Грузовой лифт рухнул из-за обрыва троса в Зеленограде, два человека пострадали

© Фото : прокуратура Москвы На месте падения лифта на мебельной фабрике в Зеленограде
На месте падения лифта на мебельной фабрике в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : прокуратура Москвы
На месте падения лифта на мебельной фабрике в Зеленограде
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В административном здании в Зеленограде грузовой лифт рухнул с уровня второго этажа из-за обрыва троса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«

"Падение грузового лифта со второго этажа произошло в Зеленограде по адресу: улица Заводская, дом 25", — сказал он.

По словам собеседника агентства, пострадали два человека, один из них находится в критическом состоянии. На место выехала бригада скорой помощи.
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ПроисшествияЗеленоградЛифты
 
 
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