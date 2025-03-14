https://ria.ru/20250314/zelenograd-2005000650.html
В Зеленограде рухнул грузовой лифт, есть пострадавшие
В Зеленограде рухнул грузовой лифт, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.03.2025
В Зеленограде рухнул грузовой лифт, есть пострадавшие
В административном здании в Зеленограде грузовой лифт рухнул с уровня второго этажа из-за обрыва троса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:39:00+03:00
2025-03-14T13:39:00+03:00
2025-03-14T16:02:00+03:00
происшествия
зеленоград
лифты
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В административном здании в Зеленограде грузовой лифт рухнул с уровня второго этажа из-за обрыва троса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Падение грузового лифта со второго этажа произошло в Зеленограде по адресу: улица Заводская, дом 25", — сказал он.По словам собеседника агентства, пострадали два человека, один из них находится в критическом состоянии. На место выехала бригада скорой помощи.
https://ria.ru/20240916/moskva-1973063550.html
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происшествия, зеленоград, лифты
Происшествия, Зеленоград, Лифты
В Зеленограде рухнул грузовой лифт, есть пострадавшие
Грузовой лифт рухнул из-за обрыва троса в Зеленограде, два человека пострадали