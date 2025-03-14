https://ria.ru/20250314/zarplaty-2004895721.html

Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут до 1 октября 2025 года

Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут до 1 октября 2025 года - РИА Новости, 14.03.2025

Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут до 1 октября 2025 года

Заработные платы педагогов, врачей, работников соцслужб, МЧС и других социальных организаций увеличатся на 13,2% в ходе первого этапа проведения индексации... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T02:18:00+03:00

2025-03-14T02:18:00+03:00

2025-03-14T02:18:00+03:00

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_125a440a4079014f34f7765a277611b6.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Заработные платы педагогов, врачей, работников соцслужб, МЧС и других социальных организаций увеличатся на 13,2% в ходе первого этапа проведения индексации зарплат бюджетников с 1 января до 1 октября этого года, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. "Индексация зарплат бюджетников пройдет с 1 января 2025 года и составит сразу 13,2%, именно такой размер предусмотрен бюджетом РФ на 2025 год. Индексация произойдет в два этапа. Первый предполагает повышение трудовых доходов работников образовательных и медицинских учреждений, социальных служб, МЧС и других социальных ведомств", - сказала Голубева. Она отметила, что второй этап пройдет с 1 октября текущего года. Повышение применяется к выплатам, которые сотрудник стабильно получает - окладу и регулярным премиям. Индексация зарплат работников госорганов и муниципальных учреждений проходит по правилам, установленным трудовым законодательством или другими регулирующими документами. Остальные работодатели могут проводить индексацию в соответствии с условиями, которые прописаны в коллективных договорах или локальных нормативных актах, объяснила эксперт.

https://ria.ru/20250305/zarplaty-2003277334.html

https://ria.ru/20250303/rabota-2002651287.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)