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Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут до 1 октября 2025 года - РИА Новости, 14.03.2025
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02:18 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/zarplaty-2004895721.html
Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут до 1 октября 2025 года
Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут до 1 октября 2025 года - РИА Новости, 14.03.2025
Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут до 1 октября 2025 года
Заработные платы педагогов, врачей, работников соцслужб, МЧС и других социальных организаций увеличатся на 13,2% в ходе первого этапа проведения индексации... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T02:18:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Заработные платы педагогов, врачей, работников соцслужб, МЧС и других социальных организаций увеличатся на 13,2% в ходе первого этапа проведения индексации зарплат бюджетников с 1 января до 1 октября этого года, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. "Индексация зарплат бюджетников пройдет с 1 января 2025 года и составит сразу 13,2%, именно такой размер предусмотрен бюджетом РФ на 2025 год. Индексация произойдет в два этапа. Первый предполагает повышение трудовых доходов работников образовательных и медицинских учреждений, социальных служб, МЧС и других социальных ведомств", - сказала Голубева. Она отметила, что второй этап пройдет с 1 октября текущего года. Повышение применяется к выплатам, которые сотрудник стабильно получает - окладу и регулярным премиям. Индексация зарплат работников госорганов и муниципальных учреждений проходит по правилам, установленным трудовым законодательством или другими регулирующими документами. Остальные работодатели могут проводить индексацию в соответствии с условиями, которые прописаны в коллективных договорах или локальных нормативных актах, объяснила эксперт.
https://ria.ru/20250305/zarplaty-2003277334.html
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут до 1 октября 2025 года

Юрист Голубева: зарплаты бюджетников вырастут на 13,2% до 1 октября 2025 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Заработные платы педагогов, врачей, работников соцслужб, МЧС и других социальных организаций увеличатся на 13,2% в ходе первого этапа проведения индексации зарплат бюджетников с 1 января до 1 октября этого года, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
"Индексация зарплат бюджетников пройдет с 1 января 2025 года и составит сразу 13,2%, именно такой размер предусмотрен бюджетом РФ на 2025 год. Индексация произойдет в два этапа. Первый предполагает повышение трудовых доходов работников образовательных и медицинских учреждений, социальных служб, МЧС и других социальных ведомств", - сказала Голубева.
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Она отметила, что второй этап пройдет с 1 октября текущего года. Повышение применяется к выплатам, которые сотрудник стабильно получает - окладу и регулярным премиям.
Индексация зарплат работников госорганов и муниципальных учреждений проходит по правилам, установленным трудовым законодательством или другими регулирующими документами. Остальные работодатели могут проводить индексацию в соответствии с условиями, которые прописаны в коллективных договорах или локальных нормативных актах, объяснила эксперт.
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ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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