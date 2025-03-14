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Рогов рассказал о продвижении ВС России в Запорожской области
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 14.03.2025
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Запорожской области
Российские войска продвинулись широким фронтом на Ореховском направлении в Запорожской области, освободив около восьми квадратных километров, сообщил РИА... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T09:54:00+03:00
2025-03-14T09:54:00+03:00
2025-03-14T13:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Российские войска продвинулись широким фронтом на Ореховском направлении в Запорожской области, освободив около восьми квадратных километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись широким фронтом на Ореховском направлении на север, к селам Щербаки и Малые Щербаки, освободив свыше восьми квадратных километров", — сказал Рогов. По его словам, противник понес потери и был вынужден отступить.
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запорожская область, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Запорожской области
Рогов: ВС России освободили около 8 квадратных километров в Запорожской области