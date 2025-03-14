https://ria.ru/20250314/zakharova-2004907606.html
Захарова прокомментировала вызов посла России в МИД Италии
Захарова прокомментировала вызов посла России в МИД Италии - РИА Новости, 14.03.2025
Захарова прокомментировала вызов посла России в МИД Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вызов российского посла в итальянский МИД, заявила, что таким образом власти Италии еще больше... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T06:23:00+03:00
2025-03-14T06:23:00+03:00
2025-03-14T06:23:00+03:00
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серджо маттарелла
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вызов российского посла в итальянский МИД, заявила, что таким образом власти Италии еще больше привлекли внимание к собственным проблемам. В четверг Захарова назвала враньем и фейком заявления президента республики Серджо Маттареллы о том, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни позднее заявил, что дал указание вызвать в ведомство посла России в Риме в связи с критикой в адрес Маттареллы со стороны Захаровой. "Защищаться им нечем. Вот и решили напасть. Но это они зря сделали... Лишь привлекли больше внимания к собственным проблемам", - заявила она газете "Известия". Итальянская сторона, по ее словам, реагирует подобным образом, так как представители России в очередной раз поймали того же самого человека на вранье. Ранее президент Италии, встречаясь в Хиросиме с ассоциацией выживших при атомных бомбардировках, заявил, что Россия якобы продвигает опасную ядерную риторику с "угрозами в адрес Украины, внушая неприемлемую идею о том, что ядерное оружие может стать стандартным инструментом в управлении конфликтами". В начале февраля Маттарелла в ходе лекции в университете Марселя провел параллели между Российской Федерацией и нацистской Германией. Захарова назвала слова главы итальянского государства оскорбительными, охарактеризовала их как "кощунственные измышления", возмутительные и откровенно ложные. В ответ на волну заявлений итальянских политиков, выразивших солидарность с Маттареллой, проживающий в России журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо запустил онлайн-петицию, в которой итальянцам предлагается выразить несогласие с Маттареллой и извиниться перед россиянами. Официальный представитель МИД РФ 22 февраля сообщила о встрече с журналистом, который передал петицию с извинениями за слова президента Италии, подписанную первыми 10 тысячами итальянцев.
https://ria.ru/20250314/zaharova-2004893012.html
https://ria.ru/20250313/zaharova-2004774404.html
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россия, италия, европа, мария захарова, серджо маттарелла, антонио таяни
Россия, Италия, Европа, Мария Захарова, Серджо Маттарелла, Антонио Таяни
Захарова прокомментировала вызов посла России в МИД Италии
Захарова: в Италии еще больше привлекли внимание к своим проблемам, вызвав посла