В Брянской области задержали бывшего замгубернатора
СК: экс-замгубернатора Брянской области Тимошенко подозревают в получении взятки
© Фото : Правительство Брянской областиБывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко
Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Курировавший строительство бывший замгубернатора Брянской области задержан по подозрению в получении взятки за покровительство бизнесу, сообщает СУСК России по региону.
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"По версии следствия, заместитель губернатора Брянской области, курировавший в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки от предпринимателей… в том числе через посредников, в общей сумме более 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Предприниматели выполняли строительство спортивно-оздоровительных комплексов, а также капитальный ремонт многоквартирного дома. СУСК утверждает, что взятки предназначались за покровительство со стороны замгубернатора бизнесменам, выполняющим контракты, а также содействие в заключении новых контрактов.
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"В настоящее время бывший заместитель губернатора Брянской области задержан и доставляется в следственный орган Следственного комитета России. В ближайшее время он и другие соучастники преступления будут допрошены", - информирует СУСК.
Отмечается, что решается вопрос о предъявлении фигурантам уголовного дела обвинений.
Источник в следственных органах уточнил РИА Новости, что задержанный экс-чиновник - Сергей Тимошенко.