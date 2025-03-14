https://ria.ru/20250314/zaderzhanie-2005033800.html

В Брянской области задержали бывшего замгубернатора

В Брянской области задержали бывшего замгубернатора - РИА Новости, 14.03.2025

В Брянской области задержали бывшего замгубернатора

Курировавший строительство бывший замгубернатора Брянской области задержан по подозрению в получении взятки за покровительство бизнесу, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T15:45:00+03:00

2025-03-14T15:45:00+03:00

2025-03-14T16:19:00+03:00

происшествия

брянская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Курировавший строительство бывший замгубернатора Брянской области задержан по подозрению в получении взятки за покровительство бизнесу, сообщает СУСК России по региону. "По версии следствия, заместитель губернатора Брянской области, курировавший в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки от предпринимателей… в том числе через посредников, в общей сумме более 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Предприниматели выполняли строительство спортивно-оздоровительных комплексов, а также капитальный ремонт многоквартирного дома. СУСК утверждает, что взятки предназначались за покровительство со стороны замгубернатора бизнесменам, выполняющим контракты, а также содействие в заключении новых контрактов. "В настоящее время бывший заместитель губернатора Брянской области задержан и доставляется в следственный орган Следственного комитета России. В ближайшее время он и другие соучастники преступления будут допрошены", - информирует СУСК. Отмечается, что решается вопрос о предъявлении фигурантам уголовного дела обвинений. Источник в следственных органах уточнил РИА Новости, что задержанный экс-чиновник - Сергей Тимошенко.

https://ria.ru/20250314/rostov-2004944035.html

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брянская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянская область