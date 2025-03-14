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В Брянской области задержали бывшего замгубернатора - РИА Новости, 14.03.2025
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15:45 14.03.2025 (обновлено: 16:19 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/zaderzhanie-2005033800.html
В Брянской области задержали бывшего замгубернатора
В Брянской области задержали бывшего замгубернатора - РИА Новости, 14.03.2025
В Брянской области задержали бывшего замгубернатора
Курировавший строительство бывший замгубернатора Брянской области задержан по подозрению в получении взятки за покровительство бизнесу, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T15:45:00+03:00
2025-03-14T16:19:00+03:00
происшествия
брянская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Курировавший строительство бывший замгубернатора Брянской области задержан по подозрению в получении взятки за покровительство бизнесу, сообщает СУСК России по региону. "По версии следствия, заместитель губернатора Брянской области, курировавший в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки от предпринимателей… в том числе через посредников, в общей сумме более 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Предприниматели выполняли строительство спортивно-оздоровительных комплексов, а также капитальный ремонт многоквартирного дома. СУСК утверждает, что взятки предназначались за покровительство со стороны замгубернатора бизнесменам, выполняющим контракты, а также содействие в заключении новых контрактов. "В настоящее время бывший заместитель губернатора Брянской области задержан и доставляется в следственный орган Следственного комитета России. В ближайшее время он и другие соучастники преступления будут допрошены", - информирует СУСК. Отмечается, что решается вопрос о предъявлении фигурантам уголовного дела обвинений. Источник в следственных органах уточнил РИА Новости, что задержанный экс-чиновник - Сергей Тимошенко.
https://ria.ru/20250314/rostov-2004944035.html
https://ria.ru/20250314/vzyatki-2004889953.html
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происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
В Брянской области задержали бывшего замгубернатора

СК: экс-замгубернатора Брянской области Тимошенко подозревают в получении взятки

© Фото : Правительство Брянской областиБывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко
Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Правительство Брянской области
Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Курировавший строительство бывший замгубернатора Брянской области задержан по подозрению в получении взятки за покровительство бизнесу, сообщает СУСК России по региону.
«
"По версии следствия, заместитель губернатора Брянской области, курировавший в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки от предпринимателей… в том числе через посредников, в общей сумме более 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Предприниматели выполняли строительство спортивно-оздоровительных комплексов, а также капитальный ремонт многоквартирного дома. СУСК утверждает, что взятки предназначались за покровительство со стороны замгубернатора бизнесменам, выполняющим контракты, а также содействие в заключении новых контрактов.
«
"В настоящее время бывший заместитель губернатора Брянской области задержан и доставляется в следственный орган Следственного комитета России. В ближайшее время он и другие соучастники преступления будут допрошены", - информирует СУСК.
Отмечается, что решается вопрос о предъявлении фигурантам уголовного дела обвинений.
Источник в следственных органах уточнил РИА Новости, что задержанный экс-чиновник - Сергей Тимошенко.
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