В Приволжье задержали еще одного сотрудника медуниверситета
В Приволжье задержали врача-невролога Института реабилитации ПИМУ Сергея Хрулева
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Врач-невролог Института реабилитации Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергей Хрулев задержан в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
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"Это правда. Он (Хрулев) задержан сегодня", - сообщила собеседница агентства, не вдаваясь в подробности.
Первый проректор ПИМУ Сергей Вожик и начальник службы закупок вуза Вячеслав Матвеичев были задержаны 13 марта. Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных в рамках нацпроекта "Наука и университеты".
По данным регионального СУСК, в 2021 году они вместе с директором коммерческой организации подготовили документы с завышенными ценами на закупку дорогостоящего медицинского оборудования от аффилированных юридических лиц и обеспечили победу на аукционе. В дальнейшем между ПИМУ и коммерческой организацией заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму свыше 7 миллионов рублей, которые были переведены на счет коммерческой организации, а затем распределены между участниками организованной группы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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