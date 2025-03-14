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В Приволжье задержали еще одного сотрудника медуниверситета - РИА Новости, 14.03.2025
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В Приволжье задержали еще одного сотрудника медуниверситета
В Приволжье задержали еще одного сотрудника медуниверситета - РИА Новости, 14.03.2025
В Приволжье задержали еще одного сотрудника медуниверситета
Врач-невролог Института реабилитации Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергей Хрулев задержан в пятницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T15:00:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Врач-невролог Института реабилитации Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергей Хрулев задержан в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Это правда. Он (Хрулев) задержан сегодня", - сообщила собеседница агентства, не вдаваясь в подробности. Первый проректор ПИМУ Сергей Вожик и начальник службы закупок вуза Вячеслав Матвеичев были задержаны 13 марта. Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных в рамках нацпроекта "Наука и университеты". По данным регионального СУСК, в 2021 году они вместе с директором коммерческой организации подготовили документы с завышенными ценами на закупку дорогостоящего медицинского оборудования от аффилированных юридических лиц и обеспечили победу на аукционе. В дальнейшем между ПИМУ и коммерческой организацией заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму свыше 7 миллионов рублей, которые были переведены на счет коммерческой организации, а затем распределены между участниками организованной группы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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происшествия, россия, приволжский фо
Происшествия, Россия, Приволжский ФО
В Приволжье задержали еще одного сотрудника медуниверситета

В Приволжье задержали врача-невролога Института реабилитации ПИМУ Сергея Хрулева

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Врач-невролог Института реабилитации Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергей Хрулев задержан в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
«
"Это правда. Он (Хрулев) задержан сегодня", - сообщила собеседница агентства, не вдаваясь в подробности.
Первый проректор ПИМУ Сергей Вожик и начальник службы закупок вуза Вячеслав Матвеичев были задержаны 13 марта. Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных в рамках нацпроекта "Наука и университеты".
По данным регионального СУСК, в 2021 году они вместе с директором коммерческой организации подготовили документы с завышенными ценами на закупку дорогостоящего медицинского оборудования от аффилированных юридических лиц и обеспечили победу на аукционе. В дальнейшем между ПИМУ и коммерческой организацией заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму свыше 7 миллионов рублей, которые были переведены на счет коммерческой организации, а затем распределены между участниками организованной группы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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