https://ria.ru/20250314/zaderzhanie-2005027567.html

В Приволжье задержали еще одного сотрудника медуниверситета

В Приволжье задержали еще одного сотрудника медуниверситета - РИА Новости, 14.03.2025

В Приволжье задержали еще одного сотрудника медуниверситета

Врач-невролог Института реабилитации Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергей Хрулев задержан в пятницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T15:00:00+03:00

2025-03-14T15:00:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Врач-невролог Института реабилитации Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергей Хрулев задержан в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Это правда. Он (Хрулев) задержан сегодня", - сообщила собеседница агентства, не вдаваясь в подробности. Первый проректор ПИМУ Сергей Вожик и начальник службы закупок вуза Вячеслав Матвеичев были задержаны 13 марта. Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных в рамках нацпроекта "Наука и университеты". По данным регионального СУСК, в 2021 году они вместе с директором коммерческой организации подготовили документы с завышенными ценами на закупку дорогостоящего медицинского оборудования от аффилированных юридических лиц и обеспечили победу на аукционе. В дальнейшем между ПИМУ и коммерческой организацией заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму свыше 7 миллионов рублей, которые были переведены на счет коммерческой организации, а затем распределены между участниками организованной группы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, приволжский фо