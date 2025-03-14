Вэнс заявил, что Трамп против распространения ЯО в восточной Европе
Вэнс: Трамп против распространения ядерного оружия в восточной Европе
© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп против распространения ядерного оружия дальше на восток Европы, заявил в интервью Fox News вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя призыв польского лидера Анджея Дуды разместить в Польше ядерные боеголовки.
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"Я не говорил с президентом конкретно об этом, но я бы был шокирован, если бы он поддержал распространение ядерного оружия дальше в восточную Европу. Нужно быть осторожными, мы играем с жизнями будущих поколений", — сказал Вэнс.
Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон перенести ядерное оружие с территории США или западной Европы на польскую территорию. Он добавил, что обсуждал этот вопрос с советником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.
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