https://ria.ru/20250314/yadernoe-oruzhie-2004898434.html

Вэнс заявил, что Трамп против распространения ЯО в восточной Европе

Вэнс заявил, что Трамп против распространения ЯО в восточной Европе - РИА Новости, 14.03.2025

Вэнс заявил, что Трамп против распространения ЯО в восточной Европе

Президент США Дональд Трамп против распространения ядерного оружия дальше на восток Европы, заявил в интервью Fox News вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T02:47:00+03:00

2025-03-14T02:47:00+03:00

2025-03-14T02:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп против распространения ядерного оружия дальше на восток Европы, заявил в интервью Fox News вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя призыв польского лидера Анджея Дуды разместить в Польше ядерные боеголовки."Я не говорил с президентом конкретно об этом, но я бы был шокирован, если бы он поддержал распространение ядерного оружия дальше в восточную Европу. Нужно быть осторожными, мы играем с жизнями будущих поколений", — сказал Вэнс.Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон перенести ядерное оружие с территории США или западной Европы на польскую территорию. Он добавил, что обсуждал этот вопрос с советником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.Президент Франции Эманнуэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Россией.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Макрона о России чрезвычайно конфронтационным. По его словам, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к российской границе, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250309/oruzhie-2003942397.html

https://ria.ru/20250313/grem-2004812448.html

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в мире, европа, польша, сша, дональд трамп, анджей дуда