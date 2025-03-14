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В Сумах прогремел еще один взрыв

В Сумах прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 14.03.2025

В Сумах прогремел еще один взрыв

Взрыв прозвучал в городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области Украины, сообщает украинский "24-й канал". РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T23:17:00+03:00

2025-03-14T23:17:00+03:00

2025-03-14T23:17:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области Украины, сообщает украинский "24-й канал". "Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит сигнал тревоги. Чуть позже украинское издание "Страна.ua" сообщило о новом взрыве в Сумах. "Новый взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, сумская область, украина, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины