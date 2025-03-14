https://ria.ru/20250314/vzryv-2005132158.html
В Сумах прогремел еще один взрыв
В Сумах прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 14.03.2025
В Сумах прогремел еще один взрыв
Взрыв прозвучал в городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области Украины, сообщает украинский "24-й канал". РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T23:17:00+03:00
2025-03-14T23:17:00+03:00
2025-03-14T23:17:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области Украины, сообщает украинский "24-й канал". "Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит сигнал тревоги. Чуть позже украинское издание "Страна.ua" сообщило о новом взрыве в Сумах. "Новый взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремел еще один взрыв
В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел новый взрыв
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Взрыв прозвучал в городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области Украины, сообщает украинский "24-й канал"
.
"Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит сигнал тревоги.
Чуть позже украинское издание "Страна.ua" сообщило о новом взрыве в Сумах.
«
"Новый взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.