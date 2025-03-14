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ВС России уничтожили разведгруппу ВСУ на левом берегу Днепра - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 14.03.2025 (обновлено: 15:05 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/vsu-2005023311.html
ВС России уничтожили разведгруппу ВСУ на левом берегу Днепра
ВС России уничтожили разведгруппу ВСУ на левом берегу Днепра - РИА Новости, 14.03.2025
ВС России уничтожили разведгруппу ВСУ на левом берегу Днепра
Российские войска уничтожили разведывательную группу украинских диверсантов на левом берегу Днепра, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:42:00+03:00
2025-03-14T15:05:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
херсонская область
владимир сальдо
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили разведывательную группу украинских диверсантов на левом берегу Днепра, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Группа из троих украинских диверсантов уничтожена на левом берегу Днепра во время попытки высадки. Плавсредство, амуниция, беспилотник и другое оборудование были взяты в качестве трофеев", — рассказал собеседник агентства.Снятое на месте ликвидации разведподразделения противника видео передали в распоряжение РИА Новости.В декабре глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия продолжает безуспешные попытки форсировать Днепр на катерах, пытаясь закрепиться, но все острова находятся под контролем российской армии — территорию зачистили от противника.Накануне Владимир Путин подчеркнул, что российские войска наступают почти на всех участках линии соприкосновения.
https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2005026230.html
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Уничтоженная разведгруппа украинских диверсантов на левом берегу Днепра
Разведгруппа украинских диверсантов уничтожена на левом берегу Днепра, рассказали РИА Новости в силовых структурах
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вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, херсонская область , владимир сальдо, владимир путин
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Путин
ВС России уничтожили разведгруппу ВСУ на левом берегу Днепра

ВС РФ нанесли поражение разведгруппе диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили разведывательную группу украинских диверсантов на левом берегу Днепра, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Группа из троих украинских диверсантов уничтожена на левом берегу Днепра во время попытки высадки. Плавсредство, амуниция, беспилотник и другое оборудование были взяты в качестве трофеев", — рассказал собеседник агентства.
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Снятое на месте ликвидации разведподразделения противника видео передали в распоряжение РИА Новости.
В декабре глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия продолжает безуспешные попытки форсировать Днепр на катерах, пытаясь закрепиться, но все острова находятся под контролем российской армии — территорию зачистили от противника.

Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.

Накануне Владимир Путин подчеркнул, что российские войска наступают почти на всех участках линии соприкосновения.
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