Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли свыше 440 военнослужащих в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 14.03.2025 (обновлено: 14:00 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/vsu-2005006658.html
ВСУ за неделю потеряли свыше 440 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли свыше 440 военнослужащих в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 14.03.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше 440 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли более 440 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:53:00+03:00
2025-03-14T14:00:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 440 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 43 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов с боеприпасами", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250314/mwm-2004929245.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за неделю потеряли свыше 440 военнослужащих в зоне действий "Днепра"

МО: ВСУ за неделю потеряли более 440 военных и танк в зоне действий "Днепра"

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 440 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 43 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов с боеприпасами", - говорится в сводке военного ведомства.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
СМИ рассказали, какой значительный удар получили ВСУ
Вчера, 10:23
 
РоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала