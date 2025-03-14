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ВСУ за неделю потеряли свыше 440 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли свыше 440 военнослужащих в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 14.03.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше 440 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли более 440 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:53:00+03:00
2025-03-14T13:53:00+03:00
2025-03-14T14:00:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 440 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 43 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов с боеприпасами", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за неделю потеряли свыше 440 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
МО: ВСУ за неделю потеряли более 440 военных и танк в зоне действий "Днепра"