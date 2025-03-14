https://ria.ru/20250314/vsu-2004937591.html

WSJ раскрыл, чем обернулось бегство ВСУ из Курской области для Украины

WSJ раскрыл, чем обернулось бегство ВСУ из Курской области для Украины - РИА Новости, 14.03.2025

WSJ раскрыл, чем обернулось бегство ВСУ из Курской области для Украины

Крах украинских военных в Курской области обернется крупным поражением для Украины, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T11:09:00+03:00

2025-03-14T11:09:00+03:00

2025-03-14T15:31:00+03:00

в мире

курская область

суджа

украина

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Крах украинских военных в Курской области обернется крупным поражением для Украины, пишет The Wall Street Journal."Потеря украинцами позиций в Курской области, где в какой-то момент они захватили территорию размером примерно с город Лос-Анджелес, возможно, будет для Киева значительным поражением", — говорится в материале.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.

https://ria.ru/20250314/mwm-2004929245.html

https://ria.ru/20250314/forbes-2004916621.html

курская область

суджа

украина

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в мире, курская область, суджа, украина, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины