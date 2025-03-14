WSJ раскрыл, чем обернулось бегство ВСУ из Курской области для Украины
WSJ: бегство ВСУ из Курской области обернется крупным поражением для Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЦерковь Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ
Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Крах украинских военных в Курской области обернется крупным поражением для Украины, пишет The Wall Street Journal.
"Потеря украинцами позиций в Курской области, где в какой-то момент они захватили территорию размером примерно с город Лос-Анджелес, возможно, будет для Киева значительным поражением", — говорится в материале.
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.
Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.