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WSJ раскрыл, чем обернулось бегство ВСУ из Курской области для Украины - РИА Новости, 14.03.2025
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11:09 14.03.2025 (обновлено: 15:31 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/vsu-2004937591.html
WSJ раскрыл, чем обернулось бегство ВСУ из Курской области для Украины
WSJ раскрыл, чем обернулось бегство ВСУ из Курской области для Украины - РИА Новости, 14.03.2025
WSJ раскрыл, чем обернулось бегство ВСУ из Курской области для Украины
Крах украинских военных в Курской области обернется крупным поражением для Украины, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T11:09:00+03:00
2025-03-14T15:31:00+03:00
в мире
курская область
суджа
украина
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Крах украинских военных в Курской области обернется крупным поражением для Украины, пишет The Wall Street Journal."Потеря украинцами позиций в Курской области, где в какой-то момент они захватили территорию размером примерно с город Лос-Анджелес, возможно, будет для Киева значительным поражением", — говорится в материале.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.
https://ria.ru/20250314/mwm-2004929245.html
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в мире, курская область, суджа, украина, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Суджа, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
WSJ раскрыл, чем обернулось бегство ВСУ из Курской области для Украины

WSJ: бегство ВСУ из Курской области обернется крупным поражением для Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЦерковь Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ
Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Крах украинских военных в Курской области обернется крупным поражением для Украины, пишет The Wall Street Journal.
"Потеря украинцами позиций в Курской области, где в какой-то момент они захватили территорию размером примерно с город Лос-Анджелес, возможно, будет для Киева значительным поражением", — говорится в материале.
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Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.
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