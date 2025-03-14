https://ria.ru/20250314/vsu-2004937068.html

Военные преступления ВСУ носят массовый характер, заявил Хинштейн

Военные преступления ВСУ носят массовый характер, заявил Хинштейн - РИА Новости, 14.03.2025

Военные преступления ВСУ носят массовый характер, заявил Хинштейн

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале о массовом характере военных преступлений ВСУ. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T11:04:00+03:00

2025-03-14T11:04:00+03:00

2025-03-14T13:32:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

курская область

россия

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале о массовом характере военных преступлений ВСУ."Огромная работа проводится после освобождения населенных пунктов — к сожалению, примеры изуверств и военных преступлений боевиков носят массовый характер. Все эти факты должны быть соответствующим образом зафиксированы", — написал он по итогам встречи с заместителем председателя Следственного комитета — руководителем Главного военно-следственного управления, генерал-лейтенантом юстиции Константином Корпусовым.Хинштейн отметил, что военные следователи оперативно фиксируют следы преступлений на местах обстрелов, опрашивают мирных жителей, устанавливают причастных к зверствам оккупантов. По каждому факту они возбуждают уголовные дела.Группировку военных следователей в Курской области увеличат, добавил врио губернатора.Он также попросил, чтобы СК взял на контроль многочисленные факты варварства и вандализма по отношению к объектам культурного наследия. Сейчас, по словам Хинштейна, уже выявили 48 таких объектов, в их числе немало православных храмов, умышленно оскверненных.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и, как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, к 12 марта освободила более 1100 квадратных километров (86 процентов) захваченной ВСУ территории. Потери украинской армии в курском приграничье превысили 67 тысяч человек.Группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, отметил Герасимов.Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область.

https://ria.ru/20250313/zakharova-2004767050.html

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курская область

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вооруженные силы украины, курская область, россия, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф)