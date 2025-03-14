Военные преступления ВСУ носят массовый характер, заявил Хинштейн
Хинштейн: примеры военных преступлений ВСУ носят массовый характер
© Getty Images / SOPA Images/Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
© Getty Images / SOPA Images/Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале о массовом характере военных преступлений ВСУ.
"Огромная работа проводится после освобождения населенных пунктов — к сожалению, примеры изуверств и военных преступлений боевиков носят массовый характер. Все эти факты должны быть соответствующим образом зафиксированы", — написал он по итогам встречи с заместителем председателя Следственного комитета — руководителем Главного военно-следственного управления, генерал-лейтенантом юстиции Константином Корпусовым.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Хинштейн отметил, что военные следователи оперативно фиксируют следы преступлений на местах обстрелов, опрашивают мирных жителей, устанавливают причастных к зверствам оккупантов. По каждому факту они возбуждают уголовные дела.
Группировку военных следователей в Курской области увеличат, добавил врио губернатора.
Он также попросил, чтобы СК взял на контроль многочисленные факты варварства и вандализма по отношению к объектам культурного наследия. Сейчас, по словам Хинштейна, уже выявили 48 таких объектов, в их числе немало православных храмов, умышленно оскверненных.
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и, как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, к 12 марта освободила более 1100 квадратных километров (86 процентов) захваченной ВСУ территории. Потери украинской армии в курском приграничье превысили 67 тысяч человек.
Группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, отметил Герасимов.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область.