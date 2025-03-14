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Военные преступления ВСУ носят массовый характер, заявил Хинштейн - РИА Новости, 14.03.2025
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11:04 14.03.2025 (обновлено: 13:32 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/vsu-2004937068.html
Военные преступления ВСУ носят массовый характер, заявил Хинштейн
Военные преступления ВСУ носят массовый характер, заявил Хинштейн - РИА Новости, 14.03.2025
Военные преступления ВСУ носят массовый характер, заявил Хинштейн
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале о массовом характере военных преступлений ВСУ. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T11:04:00+03:00
2025-03-14T13:32:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале о массовом характере военных преступлений ВСУ."Огромная работа проводится после освобождения населенных пунктов — к сожалению, примеры изуверств и военных преступлений боевиков носят массовый характер. Все эти факты должны быть соответствующим образом зафиксированы", — написал он по итогам встречи с заместителем председателя Следственного комитета — руководителем Главного военно-следственного управления, генерал-лейтенантом юстиции Константином Корпусовым.Хинштейн отметил, что военные следователи оперативно фиксируют следы преступлений на местах обстрелов, опрашивают мирных жителей, устанавливают причастных к зверствам оккупантов. По каждому факту они возбуждают уголовные дела.Группировку военных следователей в Курской области увеличат, добавил врио губернатора.Он также попросил, чтобы СК взял на контроль многочисленные факты варварства и вандализма по отношению к объектам культурного наследия. Сейчас, по словам Хинштейна, уже выявили 48 таких объектов, в их числе немало православных храмов, умышленно оскверненных.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и, как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, к 12 марта освободила более 1100 квадратных километров (86 процентов) захваченной ВСУ территории. Потери украинской армии в курском приграничье превысили 67 тысяч человек.Группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, отметил Герасимов.Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область.
https://ria.ru/20250313/zakharova-2004767050.html
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вооруженные силы украины, курская область, россия, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф)
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ)
Военные преступления ВСУ носят массовый характер, заявил Хинштейн

Хинштейн: примеры военных преступлений ВСУ носят массовый характер

© Getty Images / SOPA Images/Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Getty Images / SOPA Images/Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале о массовом характере военных преступлений ВСУ.
"Огромная работа проводится после освобождения населенных пунктов — к сожалению, примеры изуверств и военных преступлений боевиков носят массовый характер. Все эти факты должны быть соответствующим образом зафиксированы", — написал он по итогам встречи с заместителем председателя Следственного комитета — руководителем Главного военно-следственного управления, генерал-лейтенантом юстиции Константином Корпусовым.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Хинштейн отметил, что военные следователи оперативно фиксируют следы преступлений на местах обстрелов, опрашивают мирных жителей, устанавливают причастных к зверствам оккупантов. По каждому факту они возбуждают уголовные дела.
Группировку военных следователей в Курской области увеличат, добавил врио губернатора.
Он также попросил, чтобы СК взял на контроль многочисленные факты варварства и вандализма по отношению к объектам культурного наследия. Сейчас, по словам Хинштейна, уже выявили 48 таких объектов, в их числе немало православных храмов, умышленно оскверненных.
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В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и, как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, к 12 марта освободила более 1100 квадратных километров (86 процентов) захваченной ВСУ территории. Потери украинской армии в курском приграничье превысили 67 тысяч человек.
Группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, отметил Герасимов.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьРоссияАлександр ХинштейнСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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