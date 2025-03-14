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Жительница Казачьей Локни забирала у ВСУ тушенку и раздавала людям - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:21 14.03.2025 (обновлено: 10:34 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/vsu-2004919219.html
Жительница Казачьей Локни забирала у ВСУ тушенку и раздавала людям
Жительница Казачьей Локни забирала у ВСУ тушенку и раздавала людям - РИА Новости, 14.03.2025
Жительница Казачьей Локни забирала у ВСУ тушенку и раздавала людям
Житель села Казачья Локня Суджанского района Курской области Виктор Клюев рассказал РИА Новости, что во время оккупации ВСУ его жена проявляла невероятную... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T09:21:00+03:00
2025-03-14T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 мар — РИА Новости. Житель села Казачья Локня Суджанского района Курской области Виктор Клюев рассказал РИА Новости, что во время оккупации ВСУ его жена проявляла невероятную смелость: она дожидалась, когда украинские боевики уходили на атаки и забирала у них тушенку, чтобы накормить односельчан. &quot;Она бегала по поселку, воровала у них (у ВСУ. — Прим. ред.) внаглую тушенку и носила людям... Они (оккупанты. — Прим. ред.) там где-то стреляют. Она заходит, если их нет, набирает банки тушенки. Мешок на плечи и пошла… Всем носила. Это ужас был, это просто не женщина... Я переживаю, что ее убьют, а она ходит. Она не слушала вообще&quot;, — рассказал он.По словам мужчины, когда в село зашли ВСУ, жители были напуганы, но его жена проявила невероятную смелость. Минобороны сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта. В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. А 13 марта Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под контроль райцентра Суджа и двух поселков.Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250306/putin-2003491990.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
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Житель села Казачья Локня рассказал, что во время оккупации его жена воровала у ВСУ тушенку
"Мешок на плечи и пошла". Житель села Казачья Локня Курской области рассказал РИА Новости, что во время оккупации его жена воровала у ВСУ тушенку, когда боевики уходили воевать.
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россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Жительница Казачьей Локни забирала у ВСУ тушенку и раздавала людям

Житель Казачьей Локни Клюев: жена забирала у ВСУ тушенку и раздавала людям

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 мар — РИА Новости. Житель села Казачья Локня Суджанского района Курской области Виктор Клюев рассказал РИА Новости, что во время оккупации ВСУ его жена проявляла невероятную смелость: она дожидалась, когда украинские боевики уходили на атаки и забирала у них тушенку, чтобы накормить односельчан.
«

"Она бегала по поселку, воровала у них (у ВСУ. — Прим. ред.) внаглую тушенку и носила людям... Они (оккупанты. — Прим. ред.) там где-то стреляют. Она заходит, если их нет, набирает банки тушенки. Мешок на плечи и пошла… Всем носила. Это ужас был, это просто не женщина... Я переживаю, что ее убьют, а она ходит. Она не слушала вообще", — рассказал он.

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По словам мужчины, когда в село зашли ВСУ, жители были напуганы, но его жена проявила невероятную смелость.
Минобороны сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. А 13 марта Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под контроль райцентра Суджа и двух поселков.
Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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