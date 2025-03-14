Жительница Казачьей Локни забирала у ВСУ тушенку и раздавала людям
Житель Казачьей Локни Клюев: жена забирала у ВСУ тушенку и раздавала людям
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 мар — РИА Новости. Житель села Казачья Локня Суджанского района Курской области Виктор Клюев рассказал РИА Новости, что во время оккупации ВСУ его жена проявляла невероятную смелость: она дожидалась, когда украинские боевики уходили на атаки и забирала у них тушенку, чтобы накормить односельчан.
«
"Она бегала по поселку, воровала у них (у ВСУ. — Прим. ред.) внаглую тушенку и носила людям... Они (оккупанты. — Прим. ред.) там где-то стреляют. Она заходит, если их нет, набирает банки тушенки. Мешок на плечи и пошла… Всем носила. Это ужас был, это просто не женщина... Я переживаю, что ее убьют, а она ходит. Она не слушала вообще", — рассказал он.
По словам мужчины, когда в село зашли ВСУ, жители были напуганы, но его жена проявила невероятную смелость.
Минобороны сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. А 13 марта Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под контроль райцентра Суджа и двух поселков.
Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
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