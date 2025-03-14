https://ria.ru/20250314/vsu-2004919219.html

Жительница Казачьей Локни забирала у ВСУ тушенку и раздавала людям

Жительница Казачьей Локни забирала у ВСУ тушенку и раздавала людям - РИА Новости, 14.03.2025

Жительница Казачьей Локни забирала у ВСУ тушенку и раздавала людям

Житель села Казачья Локня Суджанского района Курской области Виктор Клюев рассказал РИА Новости, что во время оккупации ВСУ его жена проявляла невероятную... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T09:21:00+03:00

2025-03-14T09:21:00+03:00

2025-03-14T10:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 мар — РИА Новости. Житель села Казачья Локня Суджанского района Курской области Виктор Клюев рассказал РИА Новости, что во время оккупации ВСУ его жена проявляла невероятную смелость: она дожидалась, когда украинские боевики уходили на атаки и забирала у них тушенку, чтобы накормить односельчан. "Она бегала по поселку, воровала у них (у ВСУ. — Прим. ред.) внаглую тушенку и носила людям... Они (оккупанты. — Прим. ред.) там где-то стреляют. Она заходит, если их нет, набирает банки тушенки. Мешок на плечи и пошла… Всем носила. Это ужас был, это просто не женщина... Я переживаю, что ее убьют, а она ходит. Она не слушала вообще", — рассказал он.По словам мужчины, когда в село зашли ВСУ, жители были напуганы, но его жена проявила невероятную смелость. Минобороны сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта. В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. А 13 марта Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под контроль райцентра Суджа и двух поселков.Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250306/putin-2003491990.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Житель села Казачья Локня рассказал, что во время оккупации его жена воровала у ВСУ тушенку "Мешок на плечи и пошла". Житель села Казачья Локня Курской области рассказал РИА Новости, что во время оккупации его жена воровала у ВСУ тушенку, когда боевики уходили воевать. 2025-03-14T09:21 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность