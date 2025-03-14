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Бойцы "Ахмата" нашли солдат ВСУ с простреленными головами в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:41 14.03.2025 (обновлено: 06:43 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/vsu-2004908164.html
Бойцы "Ахмата" нашли солдат ВСУ с простреленными головами в Курской области
Бойцы "Ахмата" нашли солдат ВСУ с простреленными головами в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
Бойцы "Ахмата" нашли солдат ВСУ с простреленными головами в Курской области
Застреленных в лоб солдат ВСУ обнаружили бойцы батальона командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат" в Ивашкинском лесу Курской области, рассказал РИА... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T06:41:00+03:00
2025-03-14T06:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛ., 14 мар - РИА Новости. Застреленных в лоб солдат ВСУ обнаружили бойцы батальона командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат" в Ивашкинском лесу Курской области, рассказал РИА Новости боец с позывным "Тарик". "Двигались мы полностью через Ивашкинский лес… Очень много убитых… В лоб выстрелы были. Не из автомата. Видно то, что вход (пулевое отверстие – ред.) не автоматный, именно пистолетный вход. Скорее всего, кто не хотел воевать... По дороге в Ивашкинском лесу мы двоих таких нашли", - рассказал собеседник агентства. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250313/putin-2004664882.html
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курская область, россия, сумская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Ахмата" нашли солдат ВСУ с простреленными головами в Курской области

Боец Тарик: в Курской области нашли двух солдат ВСУ с простреленными головами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в Курской области
Военнослужащий ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 14 мар - РИА Новости. Застреленных в лоб солдат ВСУ обнаружили бойцы батальона командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат" в Ивашкинском лесу Курской области, рассказал РИА Новости боец с позывным "Тарик".
"Двигались мы полностью через Ивашкинский лес… Очень много убитых… В лоб выстрелы были. Не из автомата. Видно то, что вход (пулевое отверстие – ред.) не автоматный, именно пистолетный вход. Скорее всего, кто не хотел воевать... По дороге в Ивашкинском лесу мы двоих таких нашли", - рассказал собеседник агентства.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Президент Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на одном из пунктов управления курской группировкой войск - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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