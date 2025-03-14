https://ria.ru/20250314/vsu-2004899802.html
Суд оштрафовал мужчину за вопросы в Telegram о способах вступить в ВСУ
Суд оштрафовал мужчину за вопросы в Telegram о способах вступить в ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
Суд оштрафовал мужчину за вопросы в Telegram о способах вступить в ВСУ
Чертановский суд Москвы оштрафовал мужчину, интересовавшегося в комментариях одного из сообществ в Telegram о способах вступить в ВСУ, чтобы уничтожать россиян, РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T03:15:00+03:00
2025-03-14T03:15:00+03:00
2025-03-14T03:15:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Чертановский суд Москвы оштрафовал мужчину, интересовавшегося в комментариях одного из сообществ в Telegram о способах вступить в ВСУ, чтобы уничтожать россиян, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мужчина в комментариях к постам в украинском Telegram-канале оставлял сообщения с вопросами, "как пойти из РФ на сторону ВСУ", какими проверенными источниками пользоваться, чтобы найти учебный клуб и уничтожать россиян (в оригинальном сообщении граждане РФ упомянуты в более уничижительной форме). Протокол был составлен по статье КоАП "о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства". Правоохранители усмотрели в его сообщении психологические и лингвистические признаки возбуждения розни (вражды, ненависти) по отношению к группам лиц, выделенным по расовому признаку, признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности по признакам расы. Мужчина явился в судебное заседание, вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа, его сумма не уточняется, однако статья предусматривает санкцию в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250304/nevzorov-2002980446.html
https://ria.ru/20250228/sud-2002156574.html
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россия, вооруженные силы украины, telegram
Россия, Вооруженные силы Украины, Telegram
Суд оштрафовал мужчину за вопросы в Telegram о способах вступить в ВСУ
Суд в Москве оштрафовал мужчину за вопросы в Telegram о способах вступить в ВСУ
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Чертановский суд Москвы оштрафовал мужчину, интересовавшегося в комментариях одного из сообществ в Telegram о способах вступить в ВСУ, чтобы уничтожать россиян, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что мужчина в комментариях к постам в украинском Telegram-канале оставлял сообщения с вопросами, "как пойти из РФ
на сторону ВСУ
", какими проверенными источниками пользоваться, чтобы найти учебный клуб и уничтожать россиян (в оригинальном сообщении граждане РФ упомянуты в более уничижительной форме).
Протокол был составлен по статье КоАП "о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства". Правоохранители усмотрели в его сообщении психологические и лингвистические признаки возбуждения розни (вражды, ненависти) по отношению к группам лиц, выделенным по расовому признаку, признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности по признакам расы.
Мужчина явился в судебное заседание, вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа, его сумма не уточняется, однако статья предусматривает санкцию в размере от 10 до 20 тысяч рублей.