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Суд оштрафовал мужчину за вопросы в Telegram о способах вступить в ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
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03:15 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/vsu-2004899802.html
Суд оштрафовал мужчину за вопросы в Telegram о способах вступить в ВСУ
Суд оштрафовал мужчину за вопросы в Telegram о способах вступить в ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
Суд оштрафовал мужчину за вопросы в Telegram о способах вступить в ВСУ
Чертановский суд Москвы оштрафовал мужчину, интересовавшегося в комментариях одного из сообществ в Telegram о способах вступить в ВСУ, чтобы уничтожать россиян, РИА Новости, 14.03.2025
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россия
вооруженные силы украины
telegram
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Чертановский суд Москвы оштрафовал мужчину, интересовавшегося в комментариях одного из сообществ в Telegram о способах вступить в ВСУ, чтобы уничтожать россиян, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мужчина в комментариях к постам в украинском Telegram-канале оставлял сообщения с вопросами, "как пойти из РФ на сторону ВСУ", какими проверенными источниками пользоваться, чтобы найти учебный клуб и уничтожать россиян (в оригинальном сообщении граждане РФ упомянуты в более уничижительной форме). Протокол был составлен по статье КоАП "о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства". Правоохранители усмотрели в его сообщении психологические и лингвистические признаки возбуждения розни (вражды, ненависти) по отношению к группам лиц, выделенным по расовому признаку, признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности по признакам расы. Мужчина явился в судебное заседание, вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа, его сумма не уточняется, однако статья предусматривает санкцию в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250304/nevzorov-2002980446.html
https://ria.ru/20250228/sud-2002156574.html
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россия, вооруженные силы украины, telegram
Россия, Вооруженные силы Украины, Telegram
Суд оштрафовал мужчину за вопросы в Telegram о способах вступить в ВСУ

Суд в Москве оштрафовал мужчину за вопросы в Telegram о способах вступить в ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Чертановский суд Москвы оштрафовал мужчину, интересовавшегося в комментариях одного из сообществ в Telegram о способах вступить в ВСУ, чтобы уничтожать россиян, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что мужчина в комментариях к постам в украинском Telegram-канале оставлял сообщения с вопросами, "как пойти из РФ на сторону ВСУ", какими проверенными источниками пользоваться, чтобы найти учебный клуб и уничтожать россиян (в оригинальном сообщении граждане РФ упомянуты в более уничижительной форме).
Лидия Невзорова* - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Супругу Невзорова* оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах
4 марта, 14:48
Протокол был составлен по статье КоАП "о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства". Правоохранители усмотрели в его сообщении психологические и лингвистические признаки возбуждения розни (вражды, ненависти) по отношению к группам лиц, выделенным по расовому признаку, признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности по признакам расы.
Мужчина явился в судебное заседание, вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа, его сумма не уточняется, однако статья предусматривает санкцию в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
Журналист Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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28 февраля, 11:26
 
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