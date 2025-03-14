https://ria.ru/20250314/vsu-2004899041.html

На Западе остались в шоке после видео с ВСУ в Курской области

На Западе остались в шоке после видео с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025

На Западе остались в шоке после видео с ВСУ в Курской области

Ирландский журналист Чей Боуз предостерег западные страны от попыток вторжения в Россию после разгрома ВСУ в Курской области. Соответствующий пост он... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T02:57:00+03:00

2025-03-14T02:57:00+03:00

2025-03-14T02:57:00+03:00

курская область

россия

чей боуз

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз предостерег западные страны от попыток вторжения в Россию после разгрома ВСУ в Курской области. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Х."Не вторгайтесь в Россию. Это очень, очень плохая идея. Французы, немцы, а теперь и их собачки на Украине узнали это на собственном горьком опыте", — написал он, комментируя видео с убитыми в Курской области боевиками.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.

https://ria.ru/20250313/potok-2004656712.html

https://ria.ru/20250313/svo-2004761865.html

курская область

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курская область, россия, чей боуз