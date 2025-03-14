На Западе остались в шоке после видео с ВСУ в Курской области
Чей Боуз предостерег от попыток вторжения в Россию после разгрома ВСУ в Судже
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкХутор Агроном в Суджанском районе Курской области, освобожденный российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз предостерег западные страны от попыток вторжения в Россию после разгрома ВСУ в Курской области. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.
«
"Не вторгайтесь в Россию. Это очень, очень плохая идея. Французы, немцы, а теперь и их собачки на Украине узнали это на собственном горьком опыте", — написал он, комментируя видео с убитыми в Курской области боевиками.
На Западе одной фразой описали операцию "Поток"
Вчера, 06:01
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.
Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.