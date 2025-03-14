Рейтинг@Mail.ru
На Западе остались в шоке после видео с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:57 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/vsu-2004899041.html
На Западе остались в шоке после видео с ВСУ в Курской области
На Западе остались в шоке после видео с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
На Западе остались в шоке после видео с ВСУ в Курской области
Ирландский журналист Чей Боуз предостерег западные страны от попыток вторжения в Россию после разгрома ВСУ в Курской области. Соответствующий пост он... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T02:57:00+03:00
2025-03-14T02:57:00+03:00
курская область
россия
чей боуз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004687601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91b55217075a10119deae856c931db50.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз предостерег западные страны от попыток вторжения в Россию после разгрома ВСУ в Курской области. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Х."Не вторгайтесь в Россию. Это очень, очень плохая идея. Французы, немцы, а теперь и их собачки на Украине узнали это на собственном горьком опыте", — написал он, комментируя видео с убитыми в Курской области боевиками.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.
https://ria.ru/20250313/potok-2004656712.html
https://ria.ru/20250313/svo-2004761865.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004687601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d76c0738ec054b532918efaf14249463.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, чей боуз
Курская область, Россия, Чей Боуз
На Западе остались в шоке после видео с ВСУ в Курской области

Чей Боуз предостерег от попыток вторжения в Россию после разгрома ВСУ в Судже

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкХутор Агроном в Суджанском районе Курской области, освобожденный российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ
Хутор Агроном в Суджанском районе Курской области, освобожденный российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз предостерег западные страны от попыток вторжения в Россию после разгрома ВСУ в Курской области. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.
«
"Не вторгайтесь в Россию. Это очень, очень плохая идея. Французы, немцы, а теперь и их собачки на Украине узнали это на собственном горьком опыте", — написал он, комментируя видео с убитыми в Курской области боевиками.
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
На Западе одной фразой описали операцию "Поток"
Вчера, 06:01
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.
Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.
Дорога смерти для ВСУ от Суджи в сторону Сумской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
На Западе раскрыли, что российские военные устроили ВСУ в Курской области
Вчера, 15:15
 
Курская областьРоссияЧей Боуз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала