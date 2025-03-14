ВСУ потеряли более 260 военных в Курской области за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 260 военных в Курской области за сутки
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Потери ВСУ в курском приграничье составили 260 военнослужащих, пять бронетранспортеров, 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены пять бронетранспортеров, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также три пункта управления БпЛА. 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 410 военнослужащих, 392 танка, 316 боевых машин пехоты, 283 бронетранспортера, 2198 боевых бронированных машин, 2433 автомобиля, 553 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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