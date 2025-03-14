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ВС России нанесли 15 ударов по объектам энергетики, связанным с ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 14.03.2025 (обновлено: 15:36 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/vpk-2005011702.html
ВС России нанесли 15 ударов по объектам энергетики, связанным с ВСУ
ВС России нанесли 15 ударов по объектам энергетики, связанным с ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
ВС России нанесли 15 ударов по объектам энергетики, связанным с ВСУ
Российские военные за неделю нанесли 15 групповых ударов по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК, сообщило... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:09:00+03:00
2025-03-14T15:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 15 групповых ударов по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК, сообщило Минобороны. &quot;С 8 по 14 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины&quot;, — говорится в сводке.Отмечается, что ВС России также поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных БПЛА, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков
ВС России нанесли 15 ударов по объектам энергетики, связанным с ВСУ

МО: ВС РФ нанесли удары по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 15 групповых ударов по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК, сообщило Минобороны.
«

"С 8 по 14 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.

Отмечается, что ВС России также поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных БПЛА, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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ВС России ударили по транспортному судну, перевозившему боеприпасы для ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДмитрий Песков
 
 
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