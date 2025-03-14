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ВС России нанесли 15 ударов по объектам энергетики, связанным с ВСУ
ВС России нанесли 15 ударов по объектам энергетики, связанным с ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
ВС России нанесли 15 ударов по объектам энергетики, связанным с ВСУ
Российские военные за неделю нанесли 15 групповых ударов по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК, сообщило... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:09:00+03:00
2025-03-14T14:09:00+03:00
2025-03-14T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 15 групповых ударов по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК, сообщило Минобороны. "С 8 по 14 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.Отмечается, что ВС России также поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных БПЛА, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков
ВС России нанесли 15 ударов по объектам энергетики, связанным с ВСУ
МО: ВС РФ нанесли удары по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины