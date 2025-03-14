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ВС России нанесли 15 ударов по объектам энергетики, связанным с ВСУ

ВС России нанесли 15 ударов по объектам энергетики, связанным с ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025

ВС России нанесли 15 ударов по объектам энергетики, связанным с ВСУ

Российские военные за неделю нанесли 15 групповых ударов по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК, сообщило... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T14:09:00+03:00

2025-03-14T14:09:00+03:00

2025-03-14T15:36:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 15 групповых ударов по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК, сообщило Минобороны. "С 8 по 14 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.Отмечается, что ВС России также поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных БПЛА, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250312/svo-2004521044.html

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