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ПВО отразила атаку БПЛА на Подмосковье
ПВО отразила атаку БПЛА на Подмосковье - РИА Новости, 14.03.2025
ПВО отразила атаку БПЛА на Подмосковье
Силы ПВО отразили атаку БПЛА, два беспилотника сбиты над Балашихой, третий сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском, сообщил в пятницу губернатор Московской... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T08:18:00+03:00
2025-03-14T08:18:00+03:00
2025-03-14T11:50:00+03:00
московская область (подмосковье)
железнодорожный
балашиха
андрей воробьев
атака беспилотников на москву и подмосковье
происшествия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА, два беспилотника сбиты над Балашихой, третий сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сегодня утром наши ПВО отразили очередную атаку БПЛА. Два беспилотника сбиты над Балашихой - обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе микрорайоне Железнодорожный... Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает", - сообщил он в Telegram-канале.Воробьев отметил, что по предварительной информации, пострадавших нет, а на местах падения БПЛА работают оперативные службы.
https://ria.ru/20250313/moldavija-2004714312.html
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московская область (подмосковье), железнодорожный, балашиха, андрей воробьев, атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия
Московская область (Подмосковье), Железнодорожный, Балашиха, Андрей Воробьев, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Происшествия
ПВО отразила атаку БПЛА на Подмосковье
Воробьев: ПВО отразила атаку БПЛА на Подмосковье