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ПВО отразила атаку БПЛА на Подмосковье - РИА Новости, 14.03.2025
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08:18 14.03.2025 (обновлено: 11:50 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/vorobev-2004913369.html
ПВО отразила атаку БПЛА на Подмосковье
ПВО отразила атаку БПЛА на Подмосковье - РИА Новости, 14.03.2025
ПВО отразила атаку БПЛА на Подмосковье
Силы ПВО отразили атаку БПЛА, два беспилотника сбиты над Балашихой, третий сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском, сообщил в пятницу губернатор Московской... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T08:18:00+03:00
2025-03-14T11:50:00+03:00
московская область (подмосковье)
железнодорожный
балашиха
андрей воробьев
атака беспилотников на москву и подмосковье
происшествия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА, два беспилотника сбиты над Балашихой, третий сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сегодня утром наши ПВО отразили очередную атаку БПЛА. Два беспилотника сбиты над Балашихой - обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе микрорайоне Железнодорожный... Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает", - сообщил он в Telegram-канале.Воробьев отметил, что по предварительной информации, пострадавших нет, а на местах падения БПЛА работают оперативные службы.
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московская область (подмосковье)
железнодорожный
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московская область (подмосковье), железнодорожный, балашиха, андрей воробьев, атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия
Московская область (Подмосковье), Железнодорожный, Балашиха, Андрей Воробьев, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Происшествия
ПВО отразила атаку БПЛА на Подмосковье

Воробьев: ПВО отразила атаку БПЛА на Подмосковье

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, в ЖК "Южная Битца" в Москве
Сотрудник правоохранительных органов у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, в ЖК Южная Битца в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Сотрудник правоохранительных органов у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, в ЖК "Южная Битца" в Москве
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА, два беспилотника сбиты над Балашихой, третий сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня утром наши ПВО отразили очередную атаку БПЛА. Два беспилотника сбиты над Балашихой - обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе микрорайоне Железнодорожный... Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает", - сообщил он в Telegram-канале.
Воробьев отметил, что по предварительной информации, пострадавших нет, а на местах падения БПЛА работают оперативные службы.
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Московская область (Подмосковье)ЖелезнодорожныйБалашихаАндрей ВоробьевАтака беспилотников на Москву и ПодмосковьеПроисшествия
 
 
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