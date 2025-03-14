https://ria.ru/20250314/vorobev-2004913369.html

ПВО отразила атаку БПЛА на Подмосковье

ПВО отразила атаку БПЛА на Подмосковье - РИА Новости, 14.03.2025

ПВО отразила атаку БПЛА на Подмосковье

Силы ПВО отразили атаку БПЛА, два беспилотника сбиты над Балашихой, третий сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском, сообщил в пятницу губернатор Московской... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T08:18:00+03:00

2025-03-14T08:18:00+03:00

2025-03-14T11:50:00+03:00

московская область (подмосковье)

железнодорожный

балашиха

андрей воробьев

атака беспилотников на москву и подмосковье

происшествия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА, два беспилотника сбиты над Балашихой, третий сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сегодня утром наши ПВО отразили очередную атаку БПЛА. Два беспилотника сбиты над Балашихой - обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе микрорайоне Железнодорожный... Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает", - сообщил он в Telegram-канале.Воробьев отметил, что по предварительной информации, пострадавших нет, а на местах падения БПЛА работают оперативные службы.

https://ria.ru/20250313/moldavija-2004714312.html

московская область (подмосковье)

железнодорожный

балашиха

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московская область (подмосковье), железнодорожный, балашиха, андрей воробьев, атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия