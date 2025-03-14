https://ria.ru/20250314/vody-2004899668.html

Врач рассказала, почему воду лучше пить в первой половине дня

Врач рассказала, почему воду лучше пить в первой половине дня - РИА Новости, 14.03.2025

Врач рассказала, почему воду лучше пить в первой половине дня

Рекомендуется выпивать большую часть воды в течение дня, чтобы избежать нагрузки на почки перед сном, кроме того, питье в первой половине дня активизирует обмен РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T03:12:00+03:00

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общество

московская область (подмосковье)

зарема тен

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Рекомендуется выпивать большую часть воды в течение дня, чтобы избежать нагрузки на почки перед сном, кроме того, питье в первой половине дня активизирует обмен веществ и улучшает гидратацию организма, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Четких рекомендаций по времени потребления жидкости нет, но есть общие правила. Так, большую часть воды лучше выпивать в течение дня, чтобы избежать нагрузки на почки перед сном. Последний прием значительного объема жидкости рекомендуется за один-два часа до сна, однако небольшое количество воды перед сном (около 100-200 миллилитров) допустимо, особенно если человек испытывает жажду или проводит ночь в сухом помещении", - сказала Тен. Врач отметила, что питье воды и прием пищи в первой половине дня помогают активизировать обмен веществ, улучшить гидратацию организма, особенно после ночного периода, а также предотвратить ночные позывы к мочеиспусканию, которые могут нарушить сон. "Однако утверждение, что вода или пища лучше усваиваются до 17 часов, не совсем корректно. Процессы усвоения воды и питательных веществ зависят от многих факторов, включая состояние ЖКТ, а не только от времени", - подчеркнула Тен.

https://ria.ru/20250313/spetsiya-2004650472.html

https://ria.ru/20250311/dietolog-2004210882.html

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общество, московская область (подмосковье), зарема тен