Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, почему воду лучше пить в первой половине дня - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/vody-2004899668.html
Врач рассказала, почему воду лучше пить в первой половине дня
Врач рассказала, почему воду лучше пить в первой половине дня - РИА Новости, 14.03.2025
Врач рассказала, почему воду лучше пить в первой половине дня
Рекомендуется выпивать большую часть воды в течение дня, чтобы избежать нагрузки на почки перед сном, кроме того, питье в первой половине дня активизирует обмен РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T03:12:00+03:00
2025-03-14T03:12:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
зарема тен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830064659_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_8cbbdf8215f62961dd65de40086339d3.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Рекомендуется выпивать большую часть воды в течение дня, чтобы избежать нагрузки на почки перед сном, кроме того, питье в первой половине дня активизирует обмен веществ и улучшает гидратацию организма, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Четких рекомендаций по времени потребления жидкости нет, но есть общие правила. Так, большую часть воды лучше выпивать в течение дня, чтобы избежать нагрузки на почки перед сном. Последний прием значительного объема жидкости рекомендуется за один-два часа до сна, однако небольшое количество воды перед сном (около 100-200 миллилитров) допустимо, особенно если человек испытывает жажду или проводит ночь в сухом помещении", - сказала Тен. Врач отметила, что питье воды и прием пищи в первой половине дня помогают активизировать обмен веществ, улучшить гидратацию организма, особенно после ночного периода, а также предотвратить ночные позывы к мочеиспусканию, которые могут нарушить сон. "Однако утверждение, что вода или пища лучше усваиваются до 17 часов, не совсем корректно. Процессы усвоения воды и питательных веществ зависят от многих факторов, включая состояние ЖКТ, а не только от времени", - подчеркнула Тен.
https://ria.ru/20250313/spetsiya-2004650472.html
https://ria.ru/20250311/dietolog-2004210882.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830064659_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_2ffbda3234b7c31eef65841f9afa9b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), зарема тен
Общество, Московская область (Подмосковье), Зарема Тен
Врач рассказала, почему воду лучше пить в первой половине дня

Врач Тен: питье в первой половине дня активизирует обмен веществ

© Фото : FreepikДевушка наливает воду из графина
Девушка наливает воду из графина - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Freepik
Девушка наливает воду из графина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Рекомендуется выпивать большую часть воды в течение дня, чтобы избежать нагрузки на почки перед сном, кроме того, питье в первой половине дня активизирует обмен веществ и улучшает гидратацию организма, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Четких рекомендаций по времени потребления жидкости нет, но есть общие правила. Так, большую часть воды лучше выпивать в течение дня, чтобы избежать нагрузки на почки перед сном. Последний прием значительного объема жидкости рекомендуется за один-два часа до сна, однако небольшое количество воды перед сном (около 100-200 миллилитров) допустимо, особенно если человек испытывает жажду или проводит ночь в сухом помещении", - сказала Тен.
Ваниль на дереве плантации - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Врач назвала специю, которая снижает аппетит
Вчера, 03:08
Врач отметила, что питье воды и прием пищи в первой половине дня помогают активизировать обмен веществ, улучшить гидратацию организма, особенно после ночного периода, а также предотвратить ночные позывы к мочеиспусканию, которые могут нарушить сон.
"Однако утверждение, что вода или пища лучше усваиваются до 17 часов, не совсем корректно. Процессы усвоения воды и питательных веществ зависят от многих факторов, включая состояние ЖКТ, а не только от времени", - подчеркнула Тен.
Овощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Врач назвала лучший вариант ужина при диабете
11 марта, 03:17
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Зарема Тен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала