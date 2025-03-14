https://ria.ru/20250314/veter-2004910089.html

Скорость ветра в Москве из-за шторма может подняться до 24 метров в секунду

Скорость ветра в Москве из-за шторма может подняться до 24 метров в секунду - РИА Новости, 14.03.2025

Скорость ветра в Москве из-за шторма может подняться до 24 метров в секунду

Скорость ветра в Москве в пятницу из-за 9-бального шторма может подняться с 15 до 18 часов до 21-24 метров в секунду, с сумерками он начнет ослабевать до 15-18... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T07:22:00+03:00

2025-03-14T07:22:00+03:00

2025-03-14T07:22:00+03:00

москва

евгений тишковец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985040269_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_b6c2b6c5d66e382da3ae0ce11a406c25.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Скорость ветра в Москве в пятницу из-за 9-бального шторма может подняться с 15 до 18 часов до 21-24 метров в секунду, с сумерками он начнет ослабевать до 15-18 метров в секунду, а в субботу стихнет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Ветер сегодня опасный, штормовой, и будет являться главным поражающим фактором непогоды: с утра южный на скорости в 10-15 метров в секунду, к полудню станет юго-западный и мгновенная скорость воздушного потока увеличится до 13-18 метров в секунду, с 14 часов достигнет в порывах 20 метров в секунду, а пик шторма ожидается в период с 15 до 18 часов, когда анеморумбометр зафиксирует скорость 21-24 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует "9-бальному шторму", - рассказал Тишковец. Он уточнил, что с сумерками ветер начнет ослабевать до 15-18 метров в секунду, а с наступлением субботы перестанет быть штормовым и стихнет.

https://ria.ru/20250314/mchs-2004890308.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, евгений тишковец