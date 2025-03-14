https://ria.ru/20250314/veter-2004910089.html
Скорость ветра в Москве из-за шторма может подняться до 24 метров в секунду
Скорость ветра в Москве из-за шторма может подняться до 24 метров в секунду - РИА Новости, 14.03.2025
Скорость ветра в Москве из-за шторма может подняться до 24 метров в секунду
Скорость ветра в Москве в пятницу из-за 9-бального шторма может подняться с 15 до 18 часов до 21-24 метров в секунду, с сумерками он начнет ослабевать до 15-18... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T07:22:00+03:00
2025-03-14T07:22:00+03:00
2025-03-14T07:22:00+03:00
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евгений тишковец
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Скорость ветра в Москве в пятницу из-за 9-бального шторма может подняться с 15 до 18 часов до 21-24 метров в секунду, с сумерками он начнет ослабевать до 15-18 метров в секунду, а в субботу стихнет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Ветер сегодня опасный, штормовой, и будет являться главным поражающим фактором непогоды: с утра южный на скорости в 10-15 метров в секунду, к полудню станет юго-западный и мгновенная скорость воздушного потока увеличится до 13-18 метров в секунду, с 14 часов достигнет в порывах 20 метров в секунду, а пик шторма ожидается в период с 15 до 18 часов, когда анеморумбометр зафиксирует скорость 21-24 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует "9-бальному шторму", - рассказал Тишковец. Он уточнил, что с сумерками ветер начнет ослабевать до 15-18 метров в секунду, а с наступлением субботы перестанет быть штормовым и стихнет.
https://ria.ru/20250314/mchs-2004890308.html
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москва, евгений тишковец
Скорость ветра в Москве из-за шторма может подняться до 24 метров в секунду
Скорость ветра в Москве из-за 9-бального шторма может подняться до 24 м/с