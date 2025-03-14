https://ria.ru/20250314/vens-2005061170.html

Вэнса заметили на концерте, где исполняли музыку русских композиторов

Вэнса заметили на концерте, где исполняли музыку русских композиторов - РИА Новости, 14.03.2025

Вэнса заметили на концерте, где исполняли музыку русских композиторов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в четверг пришел послушать русских композиторов в центре исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, при этом... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в четверг пришел послушать русских композиторов в центре исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, при этом публика негативно отреагировала на его присутствие на концерте, сообщает газета Guardian. Как сообщает издание, в связи с визитом особого гостя меры безопасности в концертном зале были усилены, зрителям пришлось проходить полную проверку, а само мероприятие задержалось. "Вэнс иронично отреагировал на выкрики: "Вы разрушили это место", улыбаясь и махая рукой", - говорится в сообщении. В четверг вечером в Кеннеди центре давали второй концерт для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича и "Петрушку" Игоря Стравинского. Ранее президент США Дональд Трамп начал своеобразную культурную реформу, заменив руководство главной театрально-концертной площадки Вашингтона. Самого президента США в феврале избрали председателем попечительского совета центра. Трамп высказывал недовольство "анти-американской пропагандой" на площадке и обилием мероприятий, связанных с ЛГБТ* .*Движение признано экстремистским и запрещено в России

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сша, россия, дональд трамп, дмитрий шостакович, в мире