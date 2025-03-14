https://ria.ru/20250314/vens-2004899255.html
Вэнс заявил, что США предстоит сменить курс в экономике после 40 лет ошибок
Вэнс заявил, что США предстоит сменить курс в экономике после 40 лет ошибок - РИА Новости, 14.03.2025
Вэнс заявил, что США предстоит сменить курс в экономике после 40 лет ошибок
США предстоит сменить экономический курс после 40 лет ошибочной политики, в рамках которой американских работников игнорировали, заявил вице-президент США Джей... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T03:02:00+03:00
2025-03-14T03:02:00+03:00
2025-03-14T03:02:00+03:00
сша
дональд трамп
рим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003045490_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_c93a8e613c802414de62993f38b21385.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. США предстоит сменить экономический курс после 40 лет ошибочной политики, в рамках которой американских работников игнорировали, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Президент меняет 40 лет провального двухпартийного согласия в Вашингтоне, которые продавали американских работников и разрушали экономическую силу США", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News. На вопрос о том, предстоит ли Соединенным Штатам рецессия, Вэнс заявил, что американская экономика сильна, а цель президента Дональда Трампа - сделать ее еще сильнее. "Никогда нельзя предсказать будущее. Но основа экономики сейчас достаточно сильна", - сказал Вэнс. Он отметил, что одновременно необходимо "много вещей". "Мы должны снизить инфляцию, обеспечить социальные услуги и работу армии, а также заставить бизнес больше инвестировать не за рубеж, не в китайских работников, а в США. Рим не за один день строился", - сказал Вэнс.
https://ria.ru/20250314/bayden-2004898927.html
https://ria.ru/20250314/yadernoe-oruzhie-2004898434.html
сша
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003045490_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8bbb41619cb1de4149bfbebc74a96a07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, рим
Вэнс заявил, что США предстоит сменить курс в экономике после 40 лет ошибок
Вэнс: США предстоит сменить курс в экономике после 40 лет ошибок