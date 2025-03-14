https://ria.ru/20250314/vens-2004899255.html

Вэнс заявил, что США предстоит сменить курс в экономике после 40 лет ошибок

Вэнс заявил, что США предстоит сменить курс в экономике после 40 лет ошибок - РИА Новости, 14.03.2025

Вэнс заявил, что США предстоит сменить курс в экономике после 40 лет ошибок

США предстоит сменить экономический курс после 40 лет ошибочной политики, в рамках которой американских работников игнорировали, заявил вице-президент США Джей... РИА Новости, 14.03.2025

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. США предстоит сменить экономический курс после 40 лет ошибочной политики, в рамках которой американских работников игнорировали, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Президент меняет 40 лет провального двухпартийного согласия в Вашингтоне, которые продавали американских работников и разрушали экономическую силу США", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News. На вопрос о том, предстоит ли Соединенным Штатам рецессия, Вэнс заявил, что американская экономика сильна, а цель президента Дональда Трампа - сделать ее еще сильнее. "Никогда нельзя предсказать будущее. Но основа экономики сейчас достаточно сильна", - сказал Вэнс. Он отметил, что одновременно необходимо "много вещей". "Мы должны снизить инфляцию, обеспечить социальные услуги и работу армии, а также заставить бизнес больше инвестировать не за рубеж, не в китайских работников, а в США. Рим не за один день строился", - сказал Вэнс.

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сша, дональд трамп, рим