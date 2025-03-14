В Венесуэле отметили 80-летие дипломатических отношений с Россией
В Венесуэле в годовщину установления дипотношений с РФ прошло возложение цветов
Города Мира. Каракас. Архивное фото
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МЕХИКО, 14 мар - РИА Новости. Торжественная церемония возложения цветов прошла в Национальном Пантеоне Венесуэлы по случаю 80-летия отношений с Россией с участием вице-президента страны Делси Родригес, министра иностранных дел Ивана Хиля и посла РФ Сергея Мелик-Багдасарова, сообщила российская дипмиссия.
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"Сегодня, в 80-ю годовщину установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой, в Национальном Пантеоне Каракаса состоялась торжественная церемония возложения цветов – символ уважения, дружбы и прочных исторических связей, объединяющих наши страны", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
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В церемонии приняли участие посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, министр иностранных дел Иван Хиль, представители венесуэльских властей и члены дипломатического корпуса.
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"Этот торжественный момент еще раз подтверждает непоколебимую приверженность наших стран укреплению братских связей, основанных на доверии, взаимопонимании и сотрудничестве. Нас ждут новые совместные проекты, инициативы и главы в истории нашего стратегического партнерства", - заявил в ходе церемонии российский посол Мелик-Багдасаров.
Венесуэла и Россия празднуют 14 марта 80-летие установления дипломатических отношений. Связи двух стран в эпоху холодной войны были ограничены влиянием Вашингтона на Каракас, однако революция и приход к власти президента Уго Чавеса в 1999 году позволили начать новую главу в этих отношениях. Чавес стал первым венесуэльским лидером, который посетил Россию с официальным визитом. Встреча с Владимиром Путиным в Москве в 2001 году заложила основу для стратегического партнерства между Венесуэлой и РФ, особенно в сферах военно-технического сотрудничества, энергетики и экономики.