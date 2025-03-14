https://ria.ru/20250314/venesuela-2005127400.html

В Венесуэле отметили 80-летие дипломатических отношений с Россией

В Венесуэле отметили 80-летие дипломатических отношений с Россией - РИА Новости, 14.03.2025

В Венесуэле отметили 80-летие дипломатических отношений с Россией

Торжественная церемония возложения цветов прошла в Национальном Пантеоне Венесуэлы по случаю 80-летия отношений с Россией с участием вице-президента страны... РИА Новости, 14.03.2025

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уго чавес (политик)

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дельси родригес

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МЕХИКО, 14 мар - РИА Новости. Торжественная церемония возложения цветов прошла в Национальном Пантеоне Венесуэлы по случаю 80-летия отношений с Россией с участием вице-президента страны Делси Родригес, министра иностранных дел Ивана Хиля и посла РФ Сергея Мелик-Багдасарова, сообщила российская дипмиссия. "Сегодня, в 80-ю годовщину установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой, в Национальном Пантеоне Каракаса состоялась торжественная церемония возложения цветов – символ уважения, дружбы и прочных исторических связей, объединяющих наши страны", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. В церемонии приняли участие посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, министр иностранных дел Иван Хиль, представители венесуэльских властей и члены дипломатического корпуса. "Этот торжественный момент еще раз подтверждает непоколебимую приверженность наших стран укреплению братских связей, основанных на доверии, взаимопонимании и сотрудничестве. Нас ждут новые совместные проекты, инициативы и главы в истории нашего стратегического партнерства", - заявил в ходе церемонии российский посол Мелик-Багдасаров. Венесуэла и Россия празднуют 14 марта 80-летие установления дипломатических отношений. Связи двух стран в эпоху холодной войны были ограничены влиянием Вашингтона на Каракас, однако революция и приход к власти президента Уго Чавеса в 1999 году позволили начать новую главу в этих отношениях. Чавес стал первым венесуэльским лидером, который посетил Россию с официальным визитом. Встреча с Владимиром Путиным в Москве в 2001 году заложила основу для стратегического партнерства между Венесуэлой и РФ, особенно в сферах военно-технического сотрудничества, энергетики и экономики.

https://ria.ru/20250314/diplomatiya-2004515269.html

https://ria.ru/20250314/lavrov-2005030490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, венесуэла, каракас, уго чавес (политик), делси родригес, дельси родригес