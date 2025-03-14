https://ria.ru/20250314/venera-2004908871.html

В ряде регионов России утром и вечером в марте можно будет наблюдать Венеру

В ряде регионов России утром и вечером в марте можно будет наблюдать Венеру - РИА Новости, 14.03.2025

В ряде регионов России утром и вечером в марте можно будет наблюдать Венеру

Жители ряда регионов России с 17 по 25 марта смогут наблюдать Венеру в разных фазах и утром, и вечером, такое бывает раз в восемь лет, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T06:55:00+03:00

2025-03-14T06:55:00+03:00

2025-03-14T06:55:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 14 мар - РИА Новости. Жители ряда регионов России с 17 по 25 марта смогут наблюдать Венеру в разных фазах и утром, и вечером, такое бывает раз в восемь лет, сообщила РИА Новости в пятницу заведующая обсерваторией "Вега" Новосибирского госуниверситета (НГУ) Альфия Нестеренко. Венера - одна из самых заметных и ярких планет на небесном своде. Люди называли ее Утренней и Вечерней звездой, потому что в определенные периоды времени наблюдать эту планету можно и утром, и вечером. "В этом году у нас будет возможность в период с 17 по 25 марта увидеть Венеру и утром, и вечером... в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. Такая видимость планеты называется двойной видимостью. Такой эффект возникает, когда Венера находится в нижнем соединении с Солнцем (примерно между Землей и Солнцем)", - рассказала собеседница агентства. Она пояснила, что относительно большой наклон орбиты Венеры и ее близость к Земле в эти даты создают условия, при которых планета будет на значительном удалении от линии эклиптики - круга, по которому движется Солнце для наблюдателя с Земли. По словам специалиста, разная освещенность диска Венеры позволит наблюдать и разные фазы этой планеты, в том числе серпик Венеры, который иногда называют "Венерианским месяцем". "Венеру можно будет наблюдать вечером, сразу после заката Солнца, низко над западной частью горизонта и утром, перед восходом Солнца, над восточной частью горизонта. Такие условия повторяются каждые восемь лет. После 25 марта видимость Венеры будет только утренней", - сообщила Нестеренко. Она добавила, что при наличии хорошего телескопа, даже любительского, с 17 по 25 марта по утрам и вечерам есть шанс увидеть и удлинения "рогов" серпа Венеры - явления, возникающего из-за наличия на планете слоя облаков верхнего яруса, располагающегося выше основного слоя облаков.

https://ria.ru/20250311/vspyshka-2004408739.html

https://ria.ru/20250304/voskhod-2002887760.html

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