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Фитнес-тренер спасла пенсионерку, отправив ее на УЗИ сердца - РИА Новости, 14.03.2025
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07:59 14.03.2025 (обновлено: 08:00 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/uzi-2004912137.html
Фитнес-тренер спасла пенсионерку, отправив ее на УЗИ сердца
Фитнес-тренер спасла пенсионерку, отправив ее на УЗИ сердца - РИА Новости, 14.03.2025
Фитнес-тренер спасла пенсионерку, отправив ее на УЗИ сердца
Позиция фитнес-тренера, которая перед посещением занятий в группе здоровья настояла на том, чтобы 67-летняя пенсионерка прошла УЗИ сердца, в итоге спасла ей... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T07:59:00+03:00
2025-03-14T08:00:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 14 мар – РИА Новости. Позиция фитнес-тренера, которая перед посещением занятий в группе здоровья настояла на том, чтобы 67-летняя пенсионерка прошла УЗИ сердца, в итоге спасла ей жизнь, сообщает в пятницу Национальный медицинский исследовательский центр им. Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ в Новосибирске. В клинике пояснили, что 67-летняя жительница наукограда Кольцово Новосибирской области решила посещать фитнес-тренировки для людей ее возраста, но фитнес-тренер Ника Фирсова в ходе первой беседы неожиданно для женщины стала настаивать на УЗИ сердца, объяснив это своим принципом работы без риска для здоровья. "Очень удивленная женщина отправилась на УЗИ, в ходе которого в сердце обнаружили объемное образование. Для уточнения диагноза направили пациентку в Центр Мешалкина, где врачи оценили ситуацию как крайне опасную и в тот же день провели экстренную операцию", - рассказали журналистам в медцентре. Находка в сердце оказалась миксомой – доброкачественной опухолью сердца диаметром 4 сантиметра, которая в любой момент могла привести к гибели. Врач-сердечно-сосудистый хирург Андрей Сапегин, слова которого привели в центре, пояснил, что такие опухоли, как правило, имеют желеобразную консистенцию, и в случае внезапной фрагментации их части могут попасть в сосуды головного мозга, вызвав обширный инсульт. "Еще одним риском было то, что миксома располагалась возле митрального клапана и при активной физической нагрузке могла вклиниться в митральное отверстие, вызвав внезапную сердечную смерть. Поэтому мы очень благодарны фитнес-тренеру, которая, по сути, спасла эту женщину своей компетентностью и бдительностью. Мы, хирурги, в данном случае лишь технические исполнители", - рассказал врач. После успешного удаления опухоли пациентка проходит восстановление в отделении медицинской реабилитации Центра Мешалкина. Ей уже назначен курс специализированной лечебной физкультуры под контролем тренера. Врачи не исключают, что после выписки женщина сможет начать заниматься фитнесом под руководством своей спасительницы, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250311/volga-2004393129.html
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Хорошие новости, Россия, Новосибирск, Кольцово
Фитнес-тренер спасла пенсионерку, отправив ее на УЗИ сердца

В Новосибирской области фитнес-тренер отправила пенсионерку на УЗИ сердца

© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики
Медицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 14 мар – РИА Новости. Позиция фитнес-тренера, которая перед посещением занятий в группе здоровья настояла на том, чтобы 67-летняя пенсионерка прошла УЗИ сердца, в итоге спасла ей жизнь, сообщает в пятницу Национальный медицинский исследовательский центр им. Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ в Новосибирске.
В клинике пояснили, что 67-летняя жительница наукограда Кольцово Новосибирской области решила посещать фитнес-тренировки для людей ее возраста, но фитнес-тренер Ника Фирсова в ходе первой беседы неожиданно для женщины стала настаивать на УЗИ сердца, объяснив это своим принципом работы без риска для здоровья.
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"Очень удивленная женщина отправилась на УЗИ, в ходе которого в сердце обнаружили объемное образование. Для уточнения диагноза направили пациентку в Центр Мешалкина, где врачи оценили ситуацию как крайне опасную и в тот же день провели экстренную операцию", - рассказали журналистам в медцентре.
Находка в сердце оказалась миксомой – доброкачественной опухолью сердца диаметром 4 сантиметра, которая в любой момент могла привести к гибели. Врач-сердечно-сосудистый хирург Андрей Сапегин, слова которого привели в центре, пояснил, что такие опухоли, как правило, имеют желеобразную консистенцию, и в случае внезапной фрагментации их части могут попасть в сосуды головного мозга, вызвав обширный инсульт.
"Еще одним риском было то, что миксома располагалась возле митрального клапана и при активной физической нагрузке могла вклиниться в митральное отверстие, вызвав внезапную сердечную смерть. Поэтому мы очень благодарны фитнес-тренеру, которая, по сути, спасла эту женщину своей компетентностью и бдительностью. Мы, хирурги, в данном случае лишь технические исполнители", - рассказал врач.
После успешного удаления опухоли пациентка проходит восстановление в отделении медицинской реабилитации Центра Мешалкина. Ей уже назначен курс специализированной лечебной физкультуры под контролем тренера. Врачи не исключают, что после выписки женщина сможет начать заниматься фитнесом под руководством своей спасительницы, добавляется в сообщении.
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