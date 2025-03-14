https://ria.ru/20250314/uslovie-2004891989.html

СМИ: Украина отвергла условие Трампа

СМИ: Украина отвергла условие Трампа - РИА Новости, 14.03.2025

СМИ: Украина отвергла условие Трампа

На переговорах с представителями США в Саудовской Аравии Украина категорически отвергла выполнение требования президента США Дональда Трампа об отказе Киева от... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T01:02:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На переговорах с представителями США в Саудовской Аравии Украина категорически отвергла выполнение требования президента США Дональда Трампа об отказе Киева от вступления в НАТО, сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на источник."Для Украины есть красные линии – в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии и не может быть никаких запретов относительно участия Украины (В международных организациях — Прим. ред.), в том числе в ЕС и НАТО", — заявил источник.Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина "может забыть" о перспективе членства в НАТО в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине.Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20250312/obman-2004437702.html

https://ria.ru/20250313/trebovaniya-2004648466.html

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, нато