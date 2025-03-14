СМИ: Украина отвергла условие Трампа
"ЕП": Украина на переговорах с США отвергла отказ от вступления в НАТО
© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На переговорах с представителями США в Саудовской Аравии Украина категорически отвергла выполнение требования президента США Дональда Трампа об отказе Киева от вступления в НАТО, сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на источник.
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"Для Украины есть красные линии – в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии и не может быть никаких запретов относительно участия Украины (В международных организациях — Прим. ред.), в том числе в ЕС и НАТО", — заявил источник.
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Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина "может забыть" о перспективе членства в НАТО в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.