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СМИ: Украина отвергла условие Трампа - РИА Новости, 14.03.2025
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01:02 14.03.2025
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СМИ: Украина отвергла условие Трампа
СМИ: Украина отвергла условие Трампа - РИА Новости, 14.03.2025
СМИ: Украина отвергла условие Трампа
На переговорах с представителями США в Саудовской Аравии Украина категорически отвергла выполнение требования президента США Дональда Трампа об отказе Киева от... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T01:02:00+03:00
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в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На переговорах с представителями США в Саудовской Аравии Украина категорически отвергла выполнение требования президента США Дональда Трампа об отказе Киева от вступления в НАТО, сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на источник."Для Украины есть красные линии – в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии и не может быть никаких запретов относительно участия Украины (В международных организациях — Прим. ред.), в том числе в ЕС и НАТО", — заявил источник.Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина "может забыть" о перспективе членства в НАТО в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине.Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20250312/obman-2004437702.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, НАТО
СМИ: Украина отвергла условие Трампа

"ЕП": Украина на переговорах с США отвергла отказ от вступления в НАТО

© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На переговорах с представителями США в Саудовской Аравии Украина категорически отвергла выполнение требования президента США Дональда Трампа об отказе Киева от вступления в НАТО, сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на источник.
«
"Для Украины есть красные линии – в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии и не может быть никаких запретов относительно участия Украины (В международных организациях — Прим. ред.), в том числе в ЕС и НАТО", — заявил источник.
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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12 марта, 02:04
Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина "может забыть" о перспективе членства в НАТО в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
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