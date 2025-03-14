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Бен Сальман в беседе с Путиным отметил важность урегулирования на Украине - РИА Новости, 14.03.2025
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00:44 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/uregulirovanie-2004891066.html
Бен Сальман в беседе с Путиным отметил важность урегулирования на Украине
Бен Сальман в беседе с Путиным отметил важность урегулирования на Украине - РИА Новости, 14.03.2025
Бен Сальман в беседе с Путиным отметил важность урегулирования на Украине
Наследный принц, председатель совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в беседе с президентом России Владимиром Путиным отметил важность РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T00:44:00+03:00
2025-03-14T00:44:00+03:00
россия
саудовская аравия
сша
владимир путин
мухаммед бен сальман
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Наследный принц, председатель совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в беседе с президентом России Владимиром Путиным отметил важность украинского урегулирования, выразил готовность способствовать нормализации отношений России и США, сообщает пресс-служба Кремля. "С учетом проведенных на территории Королевства международных контактов Мухаммед бен Сальман отметил важность урегулирования украинского кризиса, а также выразил готовность и далее всячески способствовать нормализации российско-американских отношений", - говорится в сообщении. Отмечается, что Путин высоко оценил посреднические усилия Эр-Рияда. "В свою очередь, президент России высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии, поблагодарил, в частности, за создание благоприятных условий для проведения 18 февраля в Эр-Рияде переговоров представителей России и США. С обеих сторон с удовлетворением констатирован высокий уровень российско-саудовского сотрудничества и подтвержден настрой на его дальнейшее развитие в дружественном и конструктивном ключе", - добавили в Кремле.
https://ria.ru/20250314/putin-2004890849.html
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россия, саудовская аравия, сша, владимир путин, мухаммед бен сальман
Россия, Саудовская Аравия, США, Владимир Путин, Мухаммед бен Сальман
Бен Сальман в беседе с Путиным отметил важность урегулирования на Украине

Бен Сальман в беседе с Путиным отметил важность украинского урегулирования

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Эр-Рияд
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Эр-Рияд. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Наследный принц, председатель совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в беседе с президентом России Владимиром Путиным отметил важность украинского урегулирования, выразил готовность способствовать нормализации отношений России и США, сообщает пресс-служба Кремля.
"С учетом проведенных на территории Королевства международных контактов Мухаммед бен Сальман отметил важность урегулирования украинского кризиса, а также выразил готовность и далее всячески способствовать нормализации российско-американских отношений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин высоко оценил посреднические усилия Эр-Рияда.
"В свою очередь, президент России высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии, поблагодарил, в частности, за создание благоприятных условий для проведения 18 февраля в Эр-Рияде переговоров представителей России и США. С обеих сторон с удовлетворением констатирован высокий уровень российско-саудовского сотрудничества и подтвержден настрой на его дальнейшее развитие в дружественном и конструктивном ключе", - добавили в Кремле.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
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РоссияСаудовская АравияСШАВладимир ПутинМухаммед бен Сальман
 
 
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