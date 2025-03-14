https://ria.ru/20250314/uregulirovanie-2004891066.html

Бен Сальман в беседе с Путиным отметил важность урегулирования на Украине

Бен Сальман в беседе с Путиным отметил важность урегулирования на Украине - РИА Новости, 14.03.2025

Бен Сальман в беседе с Путиным отметил важность урегулирования на Украине

Наследный принц, председатель совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в беседе с президентом России Владимиром Путиным отметил важность РИА Новости, 14.03.2025

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2025-03-14T00:44:00+03:00

россия

саудовская аравия

сша

владимир путин

мухаммед бен сальман

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Наследный принц, председатель совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в беседе с президентом России Владимиром Путиным отметил важность украинского урегулирования, выразил готовность способствовать нормализации отношений России и США, сообщает пресс-служба Кремля. "С учетом проведенных на территории Королевства международных контактов Мухаммед бен Сальман отметил важность урегулирования украинского кризиса, а также выразил готовность и далее всячески способствовать нормализации российско-американских отношений", - говорится в сообщении. Отмечается, что Путин высоко оценил посреднические усилия Эр-Рияда. "В свою очередь, президент России высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии, поблагодарил, в частности, за создание благоприятных условий для проведения 18 февраля в Эр-Рияде переговоров представителей России и США. С обеих сторон с удовлетворением констатирован высокий уровень российско-саудовского сотрудничества и подтвержден настрой на его дальнейшее развитие в дружественном и конструктивном ключе", - добавили в Кремле.

https://ria.ru/20250314/putin-2004890849.html

россия

саудовская аравия

сша

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россия, саудовская аравия, сша, владимир путин, мухаммед бен сальман