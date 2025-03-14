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Советник Трампа рассказал, что обсуждают на переговорах по Украине - РИА Новости, 14.03.2025
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05:32 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/uoltts-2004905028.html
Советник Трампа рассказал, что обсуждают на переговорах по Украине
Советник Трампа рассказал, что обсуждают на переговорах по Украине - РИА Новости, 14.03.2025
Советник Трампа рассказал, что обсуждают на переговорах по Украине
Территориальные вопросы и перспективу присутствия европейских сил на Украине обсуждают в рамках переговоров по урегулированию конфликта, заявил советник... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T05:32:00+03:00
2025-03-14T05:32:00+03:00
россия
украина
сша
майк уолтц
владимир путин
дмитрий песков
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Территориальные вопросы и перспективу присутствия европейских сил на Украине обсуждают в рамках переговоров по урегулированию конфликта, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. "Вы не ошибаетесь ни в чем из этого. Мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами: с русскими и с украинцами", - сказал Уолтц в интервью Fox News. Так он ответил на вопрос, какие темы обсуждаются в рамках переговоров: ведущий перечислил сделку Украины и США по разработке недр, присутствие сил Европы на Украине, судьбу регионов с преимущественно русскоговорящим населением, в том числе Донбасса. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ еще в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России, Москва не примет этого "ни при каких условиях". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250311/ssha-2004417252.html
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004742778.html
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россия, украина, сша, майк уолтц, владимир путин, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Украина, США, Майк Уолтц, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Советник Трампа рассказал, что обсуждают на переговорах по Украине

Советник Уолтц: на переговорах по Украине обсуждают территориальные вопросы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Уолц
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Уолц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Территориальные вопросы и перспективу присутствия европейских сил на Украине обсуждают в рамках переговоров по урегулированию конфликта, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
"Вы не ошибаетесь ни в чем из этого. Мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами: с русскими и с украинцами", - сказал Уолтц в интервью Fox News.
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Украина готова прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил Уолтц
11 марта, 21:47
Так он ответил на вопрос, какие темы обсуждаются в рамках переговоров: ведущий перечислил сделку Украины и США по разработке недр, присутствие сил Европы на Украине, судьбу регионов с преимущественно русскоговорящим населением, в том числе Донбасса.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ еще в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России, Москва не примет этого "ни при каких условиях".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Ушаков изложил Уолтцу позицию России по временному перемирию
Вчера, 14:01
 
РоссияУкраинаСШАМайк УолтцВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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