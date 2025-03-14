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Убийство Ганула квалифицировали как совершенное по заказу - РИА Новости, 14.03.2025
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13:09 14.03.2025 (обновлено: 13:58 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/ukraina-2004989676.html
Убийство Ганула квалифицировали как совершенное по заказу
Убийство Ганула квалифицировали как совершенное по заказу - РИА Новости, 14.03.2025
Убийство Ганула квалифицировали как совершенное по заказу
Нацполиция Украины заявила, что убийство радикального националиста Демьяна Ганула - организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания, из-за чего 2... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:09:00+03:00
2025-03-14T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Нацполиция Украины заявила, что убийство радикального националиста Демьяна Ганула - организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек, квалифицировано как умышленное и совершенное по заказу.Украинский депутат Алексей Гончаренко* ранее в пятницу заявил, что в Одессе убит радикальный националист Демьян Ганул."Полиция начала уголовное производство по факту убийства (Ганула - ред.) ... Произошедшее квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу", - сообщается в Telegram-канале полиции.Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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Место убийства организатора беспорядков у Дома профсоюзов Демьяна Ганула
Полиция Одесской области опубликовала видео с места убийства организатора беспорядков у Дома профсоюзов Демьяна Ганула.
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в мире, алексей гончаренко, одесса, украина, москва
В мире, Алексей Гончаренко, Одесса, Украина, Москва
Убийство Ганула квалифицировали как совершенное по заказу

Нацполиция Украины: убийство Ганула квалифицировали как совершенное по заказу

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Нацполиция Украины заявила, что убийство радикального националиста Демьяна Ганула - организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек, квалифицировано как умышленное и совершенное по заказу.
Украинский депутат Алексей Гончаренко* ранее в пятницу заявил, что в Одессе убит радикальный националист Демьян Ганул.
© Фото : Нацполиция УкраиныПолиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
Полиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Нацполиция Украины
Полиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
"Полиция начала уголовное производство по факту убийства (Ганула - ред.) ... Произошедшее квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу", - сообщается в Telegram-канале полиции.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Демьян Ганул - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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