Убийство Ганула квалифицировали как совершенное по заказу
Нацполиция Украины: убийство Ганула квалифицировали как совершенное по заказу
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Нацполиция Украины заявила, что убийство радикального националиста Демьяна Ганула - организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек, квалифицировано как умышленное и совершенное по заказу.
Украинский депутат Алексей Гончаренко* ранее в пятницу заявил, что в Одессе убит радикальный националист Демьян Ганул.
© Фото : Нацполиция УкраиныПолиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
© Фото : Нацполиция Украины
Полиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
"Полиция начала уголовное производство по факту убийства (Ганула - ред.) ... Произошедшее квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу", - сообщается в Telegram-канале полиции.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов