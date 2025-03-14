https://ria.ru/20250314/ukraina-2004988931.html

МВД Украины сообщило о подозреваемом по делу об убийстве Ганула

МВД Украины сообщило о подозреваемом по делу об убийстве Ганула - РИА Новости, 14.03.2025

МВД Украины сообщило о подозреваемом по делу об убийстве Ганула

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что по делу об убийстве радикального националиста Демьяна Ганула - организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:07:00+03:00

2025-03-14T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что по делу об убийстве радикального националиста Демьяна Ганула - организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек, есть подозреваемый, его личность устанавливается.Украинский депутат Алексей Гончаренко* ранее в пятницу заявил, что в Одессе убит радикальный националист Демьян Ганул. Позднее Глава МВД Украины Клименко заявил, что берет дело об убийстве под личный контроль."Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности и его задержанием", - написал Клименко в своем Telegram-канале.Он добавил, что информация о том, что подозреваемый был одет в военную форму, о чем ранее писали украинские СМИ, не соответствует действительности.Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250314/ukraina-2004989676.html

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украина, игорь клименко, алексей гончаренко, одесса, россия, в мире