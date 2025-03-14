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МВД Украины сообщило о подозреваемом по делу об убийстве Ганула - РИА Новости, 14.03.2025
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13:07 14.03.2025 (обновлено: 13:15 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/ukraina-2004988931.html
МВД Украины сообщило о подозреваемом по делу об убийстве Ганула
МВД Украины сообщило о подозреваемом по делу об убийстве Ганула - РИА Новости, 14.03.2025
МВД Украины сообщило о подозреваемом по делу об убийстве Ганула
Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что по делу об убийстве радикального националиста Демьяна Ганула - организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога РИА Новости, 14.03.2025
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что по делу об убийстве радикального националиста Демьяна Ганула - организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек, есть подозреваемый, его личность устанавливается.Украинский депутат Алексей Гончаренко* ранее в пятницу заявил, что в Одессе убит радикальный националист Демьян Ганул. Позднее Глава МВД Украины Клименко заявил, что берет дело об убийстве под личный контроль."Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности и его задержанием", - написал Клименко в своем Telegram-канале.Он добавил, что информация о том, что подозреваемый был одет в военную форму, о чем ранее писали украинские СМИ, не соответствует действительности.Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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украина, игорь клименко, алексей гончаренко, одесса, россия, в мире
Украина, Игорь Клименко, Алексей Гончаренко, Одесса, Россия, В мире
МВД Украины сообщило о подозреваемом по делу об убийстве Ганула

Глава МВД Украины Клименко сообщил о подозреваемом по делу об убийстве Ганула

© Кадр видео из соцсетейДемьян Ганул
Демьян Ганул - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Демьян Ганул. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что по делу об убийстве радикального националиста Демьяна Ганула - организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек, есть подозреваемый, его личность устанавливается.
Украинский депутат Алексей Гончаренко* ранее в пятницу заявил, что в Одессе убит радикальный националист Демьян Ганул. Позднее Глава МВД Украины Клименко заявил, что берет дело об убийстве под личный контроль.
© Фото : Нацполиция УкраиныПолиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
Полиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Нацполиция Украины
Полиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
"Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности и его задержанием", - написал Клименко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что информация о том, что подозреваемый был одет в военную форму, о чем ранее писали украинские СМИ, не соответствует действительности.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Место убийства организатора беспорядков у Дома профсоюзов Демьяна Ганула - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Убийство Ганула квалифицировали как совершенное по заказу
Вчера, 13:09
 
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