МВД Украины сообщило о подозреваемом по делу об убийстве Ганула
Глава МВД Украины Клименко сообщил о подозреваемом по делу об убийстве Ганула
© Кадр видео из соцсетейДемьян Ганул
© Кадр видео из соцсетей
Демьян Ганул. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что по делу об убийстве радикального националиста Демьяна Ганула - организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек, есть подозреваемый, его личность устанавливается.
Украинский депутат Алексей Гончаренко* ранее в пятницу заявил, что в Одессе убит радикальный националист Демьян Ганул. Позднее Глава МВД Украины Клименко заявил, что берет дело об убийстве под личный контроль.
© Фото : Нацполиция УкраиныПолиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
© Фото : Нацполиция Украины
Полиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
"Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности и его задержанием", - написал Клименко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что информация о том, что подозреваемый был одет в военную форму, о чем ранее писали украинские СМИ, не соответствует действительности.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.