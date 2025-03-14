https://ria.ru/20250314/ufa-2004920708.html

В Уфе врачи спасли зрение мужчине, которому в глаз воткнулся гвоздь

В Уфе врачи спасли зрение мужчине, которому в глаз воткнулся гвоздь - РИА Новости, 14.03.2025

В Уфе врачи спасли зрение мужчине, которому в глаз воткнулся гвоздь

Уфимские офтальмологи сохранили зрение мужчине, которому в глаз воткнулся гвоздь, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T09:30:00+03:00

2025-03-14T09:30:00+03:00

2025-03-14T09:30:00+03:00

здоровье - общество

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УФА, 14 мар - РИА Новости. Уфимские офтальмологи сохранили зрение мужчине, которому в глаз воткнулся гвоздь, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. "Врачи-офтальмологи спасли глаз пациента после тяжелой травмы. Они вытащили из него гвоздь, который вошел в глазное яблоко под углом 90 градусов. Мужчина с тяжелой травмой был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в офтальмологический травмпункт, расположенный в городской больнице №8. Серьезное повреждение он получил при проведении ремонтных работ",- написал Рахматуллин. По его словам, офтальмохирурги экстренно удалили инородное тело, восстановили целостность глазного яблока. Через три дня была проведена повторная операция по замене помутневшего хрусталика с имплантацией интраокулярной линзы. "Своевременно проведенная хирургическая помощь позволила сохранить пациенту глаз и зрение", - добавил региональный министр.

https://ria.ru/20240924/pila-1974344436.html

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здоровье - общество, уфа