https://ria.ru/20250314/ufa-2004920708.html
В Уфе врачи спасли зрение мужчине, которому в глаз воткнулся гвоздь
В Уфе врачи спасли зрение мужчине, которому в глаз воткнулся гвоздь - РИА Новости, 14.03.2025
В Уфе врачи спасли зрение мужчине, которому в глаз воткнулся гвоздь
Уфимские офтальмологи сохранили зрение мужчине, которому в глаз воткнулся гвоздь, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T09:30:00+03:00
2025-03-14T09:30:00+03:00
2025-03-14T09:30:00+03:00
здоровье - общество
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147819/73/1478197371_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_577aa94512d27585cc8b55d319360ecd.jpg
УФА, 14 мар - РИА Новости. Уфимские офтальмологи сохранили зрение мужчине, которому в глаз воткнулся гвоздь, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. "Врачи-офтальмологи спасли глаз пациента после тяжелой травмы. Они вытащили из него гвоздь, который вошел в глазное яблоко под углом 90 градусов. Мужчина с тяжелой травмой был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в офтальмологический травмпункт, расположенный в городской больнице №8. Серьезное повреждение он получил при проведении ремонтных работ",- написал Рахматуллин. По его словам, офтальмохирурги экстренно удалили инородное тело, восстановили целостность глазного яблока. Через три дня была проведена повторная операция по замене помутневшего хрусталика с имплантацией интраокулярной линзы. "Своевременно проведенная хирургическая помощь позволила сохранить пациенту глаз и зрение", - добавил региональный министр.
https://ria.ru/20240924/pila-1974344436.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147819/73/1478197371_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_18afe97773d94e67f157fc2694026c05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, уфа
В Уфе врачи спасли зрение мужчине, которому в глаз воткнулся гвоздь
В Уфе офтальмологи спасли зрение мужчине, которому в глаз воткнулся гвоздь