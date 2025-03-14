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Участник СВО возглавил управу микрорайона Марха в Якутске
Участник СВО возглавил управу микрорайона Марха в Якутске - РИА Новости, 14.03.2025
Участник СВО возглавил управу микрорайона Марха в Якутске
Участник СВО в Якутске назначен начальником управы микрорайона Марха, до спецоперации он работал в структурных подразделениях мэрии, сообщает глава города... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T08:36:00+03:00
2025-03-14T08:36:00+03:00
2025-03-14T09:10:00+03:00
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ЯКУТСК, 14 мар - РИА Новости. Участник СВО в Якутске назначен начальником управы микрорайона Марха, до спецоперации он работал в структурных подразделениях мэрии, сообщает глава города Евгений Григорьев в своем Telegram-канале. "Принял решение о назначении участника специальной военной операции Андреева Эрсана Акимовича начальником Управления администрации микрорайона Марха. До ухода добровольцем на СВО Эрсан Акимович несколько лет проработал в структурных подразделениях Окружной администрации, имеет высшее юридическое образование", - рассказал Григорьев. Новый руководитель управы в ходе спецоперации был награжден орденом "Мужества", медалями РФ и ЛНР "За отвагу". "Отмечу, что это уже второй руководитель управы, имеющий за плечами боевой опыт: в Губинском округе продолжает работу после возвращения из зоны проведения СВО Валентин Романов", - добавил градоначальник. Ранее сообщалось о том, что в Якутии в феврале стартовала кадровая программа для участников спецоперации "Якутия - Земля героев". Выпускников программы предполагается выдвинуть на руководящие должности государственных и муниципальных органов власти, в государственных и муниципальных предприятиях. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250310/putin-2004150552.html
https://ria.ru/20250227/shturmovik-2001858275.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, евгений григорьев, валентин романов, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Евгений Григорьев, Валентин Романов, Общество
Участник СВО возглавил управу микрорайона Марха в Якутске
Мэр Григорьев: участник СВО Андреев возглавил управу микрорайона Марха в Якутске