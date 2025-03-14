https://ria.ru/20250314/turtsija-2005130168.html

В Турции рассказали о панике в Европе после действий Трампа

В Турции рассказали о панике в Европе после действий Трампа - РИА Новости, 14.03.2025

В Турции рассказали о панике в Европе после действий Трампа

Шаги президента США Дональда Трампа привели Европу в "паническое состояние", наступил необратимый момент, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T22:49:00+03:00

2025-03-14T22:49:00+03:00

2025-03-14T22:49:00+03:00

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сша

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хакан фидан

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АНКАРА, 14 мар - РИА Новости. Шаги президента США Дональда Трампа привели Европу в "паническое состояние", наступил необратимый момент, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "Когда мы смотрим на некоторые аргументы, дискурсы и действия США в отношениях с Европой по поводу Украины, мы видим, что для европейских акторов наступил необратимый момент. Этот вопрос мы озвучивали в определенных кругах в течение последних нескольких лет в качестве сценария, но в последние 3 месяца мы видим, что эта возможность была реализована очень быстро", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу Tv100. По его словам, европейцы долгое время связывали свою безопасность с США. "Уже видно, что если убрать "защитный зонтик" США, то все ухудшится. Когда США заявили, что теперь могут снять этот защитный зонтик, эти шаги Трампа вызвали у европейцев еще большую панику. Они пришли к рациональному выводу, что не могут на 100 процентов полагаться на США в вопросах собственной безопасности", - добавил Фидан.

https://ria.ru/20250219/nyt-2000223868.html

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в мире, сша, европа, турция, дональд трамп, хакан фидан