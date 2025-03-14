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В Турции рассказали о панике в Европе после действий Трампа - РИА Новости, 14.03.2025
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22:49 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/turtsija-2005130168.html
В Турции рассказали о панике в Европе после действий Трампа
В Турции рассказали о панике в Европе после действий Трампа - РИА Новости, 14.03.2025
В Турции рассказали о панике в Европе после действий Трампа
Шаги президента США Дональда Трампа привели Европу в "паническое состояние", наступил необратимый момент, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T22:49:00+03:00
2025-03-14T22:49:00+03:00
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АНКАРА, 14 мар - РИА Новости. Шаги президента США Дональда Трампа привели Европу в "паническое состояние", наступил необратимый момент, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "Когда мы смотрим на некоторые аргументы, дискурсы и действия США в отношениях с Европой по поводу Украины, мы видим, что для европейских акторов наступил необратимый момент. Этот вопрос мы озвучивали в определенных кругах в течение последних нескольких лет в качестве сценария, но в последние 3 месяца мы видим, что эта возможность была реализована очень быстро", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу Tv100. По его словам, европейцы долгое время связывали свою безопасность с США. "Уже видно, что если убрать "защитный зонтик" США, то все ухудшится. Когда США заявили, что теперь могут снять этот защитный зонтик, эти шаги Трампа вызвали у европейцев еще большую панику. Они пришли к рациональному выводу, что не могут на 100 процентов полагаться на США в вопросах собственной безопасности", - добавил Фидан.
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в мире, сша, европа, турция, дональд трамп, хакан фидан
В мире, США, Европа, Турция, Дональд Трамп, Хакан Фидан
В Турции рассказали о панике в Европе после действий Трампа

Глава МИД Турции Фидан: шаги Трампа привели Европу в "паническое состояние"

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 14 мар - РИА Новости. Шаги президента США Дональда Трампа привели Европу в "паническое состояние", наступил необратимый момент, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Когда мы смотрим на некоторые аргументы, дискурсы и действия США в отношениях с Европой по поводу Украины, мы видим, что для европейских акторов наступил необратимый момент. Этот вопрос мы озвучивали в определенных кругах в течение последних нескольких лет в качестве сценария, но в последние 3 месяца мы видим, что эта возможность была реализована очень быстро", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу Tv100.
По его словам, европейцы долгое время связывали свою безопасность с США.
"Уже видно, что если убрать "защитный зонтик" США, то все ухудшится. Когда США заявили, что теперь могут снять этот защитный зонтик, эти шаги Трампа вызвали у европейцев еще большую панику. Они пришли к рациональному выводу, что не могут на 100 процентов полагаться на США в вопросах собственной безопасности", - добавил Фидан.
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19 февраля, 10:10
 
В миреСШАЕвропаТурцияДональд ТрампХакан Фидан
 
 
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