Жительница Кургана пыталась вывезти сотню редких кораллов из Дубая
Жительница Кургана пыталась вывезти более сотни редких кораллов из Дубая
© Екатерина ЧесноковаДубай
© Екатерина Чеснокова
Дубай. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Таможенники обнаружили более сотни редких кораллов в чемодане курганской туристки, прилетевшей в Екатеринбург из Дубая, женщине грозит несколько штрафов, сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.
"Жительница Кургана везла с собой частичку отпуска на память. Кораллы она собрала на пляже после шторма, количество которых назвать затрудняется. По словам женщины, о том, что нужны разрешительные документы, не знала, с таможенными правилами не знакома. Изъятые кораллы таможенники отправили на экспертизу, которая установила, что все экземпляры относятся к отряду "Мадрепоровые" и значатся в перечне видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС)", - говорится в сообщении.
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По данным таможенников, в общей сложности в багаже женщины обнаружены 124 коралла. Возбуждены дела об административных правонарушениях за недекларирование товаров, а также за несоблюдение ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза.
Кораллы относятся к видам, оборот которых регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (Конвенцией СИТЕС). При перемещении через таможенную границу объекты СИТЕС подлежат обязательному письменному декларированию с предоставлением в таможенный орган разрешительных документов.
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