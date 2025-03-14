https://ria.ru/20250314/turistka-2005020057.html

Жительница Кургана пыталась вывезти сотню редких кораллов из Дубая

Жительница Кургана пыталась вывезти сотню редких кораллов из Дубая - РИА Новости, 14.03.2025

Жительница Кургана пыталась вывезти сотню редких кораллов из Дубая

Таможенники обнаружили более сотни редких кораллов в чемодане курганской туристки, прилетевшей в Екатеринбург из Дубая, женщине грозит несколько штрафов,... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T14:29:00+03:00

2025-03-14T14:29:00+03:00

2025-03-14T14:29:00+03:00

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евразийский экономический союз

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Таможенники обнаружили более сотни редких кораллов в чемодане курганской туристки, прилетевшей в Екатеринбург из Дубая, женщине грозит несколько штрафов, сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления. "Жительница Кургана везла с собой частичку отпуска на память. Кораллы она собрала на пляже после шторма, количество которых назвать затрудняется. По словам женщины, о том, что нужны разрешительные документы, не знала, с таможенными правилами не знакома. Изъятые кораллы таможенники отправили на экспертизу, которая установила, что все экземпляры относятся к отряду "Мадрепоровые" и значатся в перечне видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС)", - говорится в сообщении. По данным таможенников, в общей сложности в багаже женщины обнаружены 124 коралла. Возбуждены дела об административных правонарушениях за недекларирование товаров, а также за несоблюдение ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Кораллы относятся к видам, оборот которых регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (Конвенцией СИТЕС). При перемещении через таможенную границу объекты СИТЕС подлежат обязательному письменному декларированию с предоставлением в таможенный орган разрешительных документов.

https://ria.ru/20241213/sheremetevo-1989025668.html

https://ria.ru/20241106/kontrabanda-1982262666.html

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екатеринбург, дубай, курган, евразийский экономический союз, происшествия