https://ria.ru/20250314/tuapse-2004904700.html

ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся резервуар с бензином

ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся резервуар с бензином - РИА Новости, 14.03.2025

ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся резервуар с бензином

ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более одной тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T05:23:00+03:00

2025-03-14T05:23:00+03:00

2025-03-14T05:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

туапсе

краснодарский край

вениамин кондратьев

сергей бойко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более одной тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев. "Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара — больше одной тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы", — написал он. По предварительным данным, пострадавших нет. В борьбе с огнем задействованы 121 человек и 39 единиц техники. На месте ЧП находится глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.Ранее Бойко сообщил, что в 03.07 мск на территории нефтебазы загорелся резервуар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, ситуация под контролем.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250131/pozhar-1996527815.html

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происшествия, туапсе, краснодарский край, вениамин кондратьев, сергей бойко, вооруженные силы украины