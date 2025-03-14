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ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся резервуар с бензином - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:23 14.03.2025 (обновлено: 05:39 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/tuapse-2004904700.html
ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся резервуар с бензином
ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся резервуар с бензином - РИА Новости, 14.03.2025
ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся резервуар с бензином
ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более одной тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T05:23:00+03:00
2025-03-14T05:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
туапсе
краснодарский край
вениамин кондратьев
сергей бойко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более одной тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев. "Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара — больше одной тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы", — написал он. По предварительным данным, пострадавших нет. В борьбе с огнем задействованы 121 человек и 39 единиц техники. На месте ЧП находится глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.Ранее Бойко сообщил, что в 03.07 мск на территории нефтебазы загорелся резервуар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, ситуация под контролем.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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происшествия, туапсе, краснодарский край, вениамин кондратьев, сергей бойко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Туапсе, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Сергей Бойко, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся резервуар с бензином

Кондратьев: ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся резервуар с бензином

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более одной тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев.
«
"Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара — больше одной тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы", — написал он.
По предварительным данным, пострадавших нет. В борьбе с огнем задействованы 121 человек и 39 единиц техники. На месте ЧП находится глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
Ранее Бойко сообщил, что в 03.07 мск на территории нефтебазы загорелся резервуар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, ситуация под контролем.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТуапсеКраснодарский крайВениамин КондратьевСергей БойкоВооруженные силы Украины
 
 
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