https://ria.ru/20250314/tuapse-2004903464.html

На территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани загорелся резервуар

На территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани загорелся резервуар - РИА Новости, 14.03.2025

На территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани загорелся резервуар

Резервуар загорелся на территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава района Сергей Бойко. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T04:58:00+03:00

2025-03-14T04:58:00+03:00

2025-03-14T05:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

туапсинский район

сергей бойко

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Резервуар загорелся на территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава района Сергей Бойко. "Сегодня в 03.07 произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы. Нахожусь на месте происшествия. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", — написал он Бойко уточнил, что в тушении пожара задействовано 16 пожарных расчетов, ситуация находится под контролем.Ранее в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на полеты, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы.

https://ria.ru/20250314/bespilotniki-2004893397.html

туапсинский район

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2025

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туапсинский район, сергей бойко