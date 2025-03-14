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На территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани загорелся резервуар
На территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани загорелся резервуар - РИА Новости, 14.03.2025
На территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани загорелся резервуар
Резервуар загорелся на территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава района Сергей Бойко. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T04:58:00+03:00
2025-03-14T04:58:00+03:00
2025-03-14T05:11:00+03:00
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туапсинский район
сергей бойко
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Резервуар загорелся на территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава района Сергей Бойко. "Сегодня в 03.07 произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы. Нахожусь на месте происшествия. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", — написал он Бойко уточнил, что в тушении пожара задействовано 16 пожарных расчетов, ситуация находится под контролем.Ранее в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на полеты, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы.
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туапсинский район, сергей бойко
Специальная военная операция на Украине, Туапсинский район, Сергей Бойко
На территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани загорелся резервуар
Бойко: на территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани загорелся резервуар